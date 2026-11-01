CAI vs San Francisco FC EN VIVO | el derbi de La Chorrera por TVMAX, TVN Pass y Youtube

Panamá/La rivalidad de La Chorrera vuelve a escena en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Club Atlético Independiente (CAI) y San Francisco FC se enfrentarán este domingo a las 6:15 p. m., en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en uno de los compromisos más atractivos de la jornada.

El CAI afronta este derbi después de conseguir una victoria por la mínima diferencia (1-0) ante el CD Universitario. Los vikingos ocupan la tercera posición de la Conferencia Oeste con 17 puntos y buscarán darle continuidad a ese resultado para recortar distancias con los equipos que se encuentran por encima en la clasificación.

En la otra esquina estará un San Francisco FC que llega con confianza tras superar 3-1 a Herrera FC. Los monjes atraviesan un buen momento en el campeonato y se mantienen como líderes de la Conferencia Oeste con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y tres derrotas.

El conjunto franciscano registra además 26 goles a favor y una diferencia de +11, números que reflejan su rendimiento ofensivo durante el torneo. Una victoria en el derbi le permitiría conservar el primer lugar y mantener su ventaja sobre Veraguas United, su principal perseguidor.

Más allá de los tres puntos, el enfrentamiento representa un nuevo capítulo de la rivalidad entre dos clubes tradicionales del fútbol chorrerano, que buscarán imponer sus condiciones en un partido donde también estará en juego el orgullo de La Chorrera.

Transmisión en vivo

El derbi entre CAI y San Francisco FC podrá seguirse en directo a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, desde las 6:15 p. m.