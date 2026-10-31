LPF resultado | ¡Noche de terror para Alianza! Plaza Amador le propina una goleada en Halloween

Los Leones del Plaza Amador desataron una auténtica pesadilla sobre el conjunto aliancista con seis anotaciones en una noche de Halloween. José Murillo lideró la fiesta placina con un doblete.

Panamá/La noche de Halloween terminó convirtiéndose en una verdadera película de terror para Alianza FC, que sufrió una contundente derrota por 6-0 ante Plaza Amador, este sábado 31 de octubre, en un compromiso correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los Leones ofrecieron una exhibición ofensiva y dejaron sin respuestas al conjunto aliancista, que recibió seis goles en una jornada para el olvido. La fiesta placina comenzó temprano, cuando José Murillo abrió el marcador al minuto 8.

Plaza Amador mantuvo la presión y amplió la diferencia al minuto 34 por intermedio de Joel Lara. Apenas seis minutos después, al 40, Kevin Walder apareció para colocar el 3-0 y encaminar una goleada que todavía tendría más capítulos.

Antes de finalizar la primera parte, José Murillo volvió a hacerse presente en el marcador. El atacante consiguió su segundo tanto de la noche al minuto 45, firmando su doblete y enviando a los equipos al descanso con un contundente 4-0.

En el complemento, los placinos no bajaron el ritmo. Apenas al minuto 49, Deivis Murillo anotó el quinto gol, mientras que Yoameth Murillo, al minuto 56, completó la media docena para establecer el definitivo 6-0.

Plaza Amador continúa en lo más alto

Con esta contundente victoria, Plaza Amador alcanza los 33 puntos y se mantiene como líder de la Conferencia Este, consolidando su protagonismo en el Apertura 2026.

La otra cara de la moneda la vive Alianza FC, que permanece en el último lugar de la clasificación con 14 unidades. El conjunto aliancista tendrá que reaccionar en las próximas jornadas si pretende mejorar su situación en el campeonato.

En una fecha marcada por Halloween, Plaza Amador convirtió el terreno de juego en una fiesta de goles y dejó a Alianza viviendo su propia noche de terror.