Panamá vs Curazao | La sele prepara los últimos detalles para el partido de vuelta en Liga de Naciones

Panamá/La Selección de Panamá ya está de regreso en casa y enfoca su atención en el compromiso de vuelta ante Curazao, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, luego del empate conseguido en el encuentro de ida disputado en Willemstad.

La delegación panameña aterrizó este viernes en horas de la tarde en Ciudad de Panamá, tras completar un vuelo de aproximadamente 90 minutos desde la capital curazoleña. A su llegada, el equipo se trasladó a su hotel de concentración para continuar con la preparación de cara al decisivo encuentro del domingo.

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Luego de instalarse en el hotel, los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen cumplieron durante la noche con una sesión de recuperación y activación. Los trabajos incluyeron actividades en el gimnasio y sesiones en el spa, como parte del proceso de recuperación física después del compromiso ante los caribeños.

La jornada se organizó en dos grupos. Primero trabajaron en el gimnasio los futbolistas que fueron titulares en el partido de ida, mientras que posteriormente lo hizo el segundo grupo. Los jugadores que iniciaron el encuentro también tuvieron su espacio de recuperación en el spa.

Con el equipo nuevamente reunido en suelo panameño, la concentración se mantiene en el partido de vuelta, en el que Panamá buscará aprovechar su condición de local para conseguir el boleto a la Final Four de la Liga de Naciones y la clasificación a la Copa Oro 2027.

El encuentro se disputará este domingo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 6:00 p.m. y podrá ser visto por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

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Día menos uno: último entrenamiento y rueda de prensa

Para este sábado, considerado el día menos uno antes del partido, la selección tiene programada una jornada de actividades que comenzará con la atención a los medios de comunicación.

A las 4:30 p.m., el DT Thomas Christiansen, acompañado de un jugador del seleccionado nacional, comparecerá en rueda de prensa en el salón de conferencias del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Posteriormente, a las 5:30 p.m., el conjunto nacional realizará su último entrenamiento en cancha, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, donde ultimará los detalles tácticos y físicos antes de enfrentar nuevamente a Curazao.

Será la última sesión de trabajo del equipo previo al compromiso que definirá cuál de las dos selecciones avanza a la siguiente instancia del torneo, el Final Four.

Con información de la FPF.

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