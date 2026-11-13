Panamá vs Curazao | Los mejor evaluados por parte de la selección canalera

Panamá/En un partido de pocas ocasiones y mucho desgaste, tres jugadores de la sele se destacaron en el 0-0 ante Curazao. Según Flashscore estos fueron los puntajes.

Andrés Andrade (8.4): el mejor en ambas áreas

Andrés Andrade fue la figura panameña. En defensa ganó todos sus duelos (7/7), 4 de ellos aéreos y 3 por el piso. Sumó además una intercepción, dos despejes, dos recuperaciones y 2 de 3 entradas ganadas. Con el balón tuvo 77 toques y completó 47 de 57 pases (82%), con 11 conducciones progresivas. En ataque generó dos ocasiones claras, dio tres pases clave y llegó a 0.40 de goles esperados asistidos (xA). También probó al arco con dos remates, uno de ellos de cabeza.

Adalberto Carrasquilla (7.9): equilibrio y llegada

Adalberto Carrasquilla combinó recuperación y creatividad. Ganó los 5 duelos que disputó, con 3 intercepciones y 8 recuperaciones. Completó 46 de 52 pases (88%), con 10 de 13 hacia el último tercio. Creó una ocasión clara y dio dos pases clave (0.34 xA). También desbordó en los dos regates que intentó y recibió dos faltas. Disparó tres veces, una a puerta, y tuvo una oportunidad clara que no pudo concretar.

Orlando Mosquera (7.2): portería en cero

Orlando Mosquera cerró el partido con la valla invicta. Realizó dos atajadas y evitó 0.81 goles según el modelo de goles esperados a puerta (xGOT). Con los pies completó 14 de 18 pases (78%).