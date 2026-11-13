Panamá vs Curazao | Los canaleros obligados a ganar: así se la juega la sele por el pase al Final Four de la Liga de Naciones

Todo listo para el partido de cuartos de final de vuelta entre Panamá y Curazao el domingo 15 de noviembre desde las 5:00 pm la previa y 6:00 pm el partido, lo podrás ver por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá debe ganarle a Curazao por cualquier marcador el domingo para avanzar al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Un empate con goles dejaría eliminados a los canaleros, mientras que un 0-0 llevaría el partido a tiempos extras y, de persistir la igualdad, a la tanda de penales. El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez está sold out.

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Tras el 0-0 de la ida en Willemstad, la selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, tiene un panorama claro: ganar o quedar eliminada en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Los escenarios para el domingo son simples. Si la sele gana, por el marcador que sea, avanza al Final Four. Si el partido termina en empate con goles (1-1, 2-2, 3-3 y así sucesivamente), Panamá queda eliminada. Si el resultado es 0-0, se jugarán tiempos extras y, si la igualdad persiste, el pase se definirá en tanda de penales. Una derrota dejaría fuera a los canaleros.

Al finalizar la ida, Christiansen resumió el objetivo en conferencia de prensa: “Con 1-0 pasamos, es nuestro objetivo otra vez: mantener la portería cero y ganar, no nos queda otra”. El técnico pidió además el respaldo de la afición como en noviembre, cuando la sele se clasificó al Mundial: “fue un espectáculo”.

El Estadio Rommel Fernández Gutiérrez tendrá lleno total, con todas las entradas vendidas, para empujar a los canaleros en una cita que exige victoria.

La selección ya se encuentra en el país y tiene previstos trabajos tácticos este sábado. También se espera una conferencia de prensa de Thomas Christiansen antes del partido.

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