Panamá/El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, se mostró conforme con el 0-0 ante Curazao en el Stadion Ergilio Hato. Reconoció que el rival y las condiciones hicieron del partido un examen difícil.

“Jugar aquí en Curazao, el empate es un buen resultado”, dijo el estratega. Según explicó, el primer tiempo fue parejo, con ocasiones para ambos y un equipo adaptándose al viento y a la sintética. En el complemento, en cambio, vio a la sele con “total control del juego” y con buenas aproximaciones que no lograron concretar.

El técnico señaló que el viento a favor pudo influir en esa segunda mitad. También explicó la clave táctica: con la presión sobre el portero, Curazao buscaba siempre el pase largo. Por eso Panamá apostó por ganar la primera y la segunda jugada y así mantuvo la posesión.

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Los cambios: precaución con las amarillas

Christiansen explicó la salida de Joel, que tenía tarjeta amarilla: “No quería arriesgarme”. Hizo lo mismo con Jorge, porque enfrente estaba Chong en banda. En el uno contra uno, dijo, “si se va otra vez más sería un error”.

El respeto por Obispo

El DT también habló de Obispo, “titular indiscutible en el PSV”. Dijo que ese tipo de defensas, que se foguean en Europa, hacen el partido “difícil, complicado y tramposo”. Aun así, elogió la respuesta de su equipo, que jugó con profesionalismo y metido en el partido.

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La mirada a la vuelta

Con el marcador en cero, el panorama está claro. “Con 1-0 pasamos, es nuestro objetivo otra vez: mantener la portería cero y ganar, no nos queda otra”, afirmó. Christiansen pidió el respaldo de la afición como en noviembre, cuando la sele se clasificó al Mundial: “fue un espectáculo”.

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