🚨 Curazao vs Panamá en Liga de Naciones Concacaf | Josué Vergara titular con la sele

Curazao y Panamá abren los cuartos de final de la Liga de Naciones en Willemstad, con los canaleros buscando su cuarta semifinal seguida.

Estadio Ergilio Hato / Foto: FPF

Panamá/¡Muy buenas, bienvenidos al minuto a minuto de Curazao vs. Panamá, partido de ida de los cuartos de final de la Liga A de la Concacaf Liga de Naciones 2026/2027! El balón rueda este jueves en el Stadion Ergilio Hato, en Willemstad.

Curazao disputa por primera vez unos cuartos de final tras terminar primero del Grupo A, invicto, con tres victorias y un empate. La Ola Azul arrancó con una remontada 4-3 como visitante ante Costa Rica, goleó 6-1 a Nicaragua en casa, superó 1-0 a Trinidad y Tobago y cerró con un 1-1 de visitante. Kenji Gorré lidera su ataque con cuatro goles en el torneo y Juninho Bacuna suma dos tantos y tres asistencias.

Panamá debuta en esta edición después de clasificarse directo a cuartos como uno de los cuatro preclasificados de la Liga A. Los canaleros llegan con empate 1-1 ante India, otro 1-1 frente a Nueva Zelanda (derrota 5-3 en penales) y un 1-1 contra Ecuador, al que superaron 7-6 en los penales en las Fechas FIFA de septiembre y octubre. En la sele conviven referentes como Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz con jóvenes como Kadir Barría y Josué Vergara.

Historia. Panamá domina la serie de todos los tiempos con 7 juegos, 2 ganados, 4 empatados y 1 perdido, y goles 12-11 (contando a las Antillas Neerlandesas como parte de la historia de Curazao). Si se suman todos los enfrentamientos entre ambos, la serie está igualada: 12 juegos, 4 victorias para cada uno, 4 empates y goles 26-25. En la Liga de Naciones solo se midieron una vez, el 13 de octubre de 2023, en este mismo estadio: Panamá ganó 2-1 con goles de Yoel Bárcenas y José Rodríguez, y Rangelo Janga descontó para Curazao. En Copa Oro nunca se han enfrentado.

Datos previos. Curazao es el segundo equipo de la Liga A con más secuencias de 10 o más pases (52), solo detrás de Honduras (61), y tuvo el promedio más corto en saques de arco (23.9 metros). Gorré es el segundo en participaciones en secuencias que terminan en remate (26) y el primero en las que terminan en gol (seis).

Panamá busca meterse en semifinales por cuarta edición consecutiva; en 2024-25 fue subcampeón, su mejor actuación. En dos de sus últimos tres partidos en la competición tuvo al menos 50 % de efectividad de remates al arco (50 % ante México y 56 % ante Costa Rica), las mismas veces que lo logró en sus 16 juegos anteriores.

Quedan atentos, que enseguida arrancamos.

Con información de Concacaf

Temas relacionados

selección de Panamá Liga de Naciones Concacaf Curazao
Si te lo perdiste
Lo último
stats