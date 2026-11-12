🚨 Curazao vs Panamá en Liga de Naciones Concacaf | Josué Vergara titular con la sele

Curazao y Panamá abren los cuartos de final de la Liga de Naciones en Willemstad, con los canaleros buscando su cuarta semifinal seguida.

Panamá/¡Muy buenas, bienvenidos al minuto a minuto de Curazao vs. Panamá, partido de ida de los cuartos de final de la Liga A de la Concacaf Liga de Naciones 2026/2027! El balón rueda este jueves en el Stadion Ergilio Hato, en Willemstad.

Curazao disputa por primera vez unos cuartos de final tras terminar primero del Grupo A, invicto, con tres victorias y un empate. La Ola Azul arrancó con una remontada 4-3 como visitante ante Costa Rica, goleó 6-1 a Nicaragua en casa, superó 1-0 a Trinidad y Tobago y cerró con un 1-1 de visitante. Kenji Gorré lidera su ataque con cuatro goles en el torneo y Juninho Bacuna suma dos tantos y tres asistencias.

Panamá debuta en esta edición después de clasificarse directo a cuartos como uno de los cuatro preclasificados de la Liga A. Los canaleros llegan con empate 1-1 ante India, otro 1-1 frente a Nueva Zelanda (derrota 5-3 en penales) y un 1-1 contra Ecuador, al que superaron 7-6 en los penales en las Fechas FIFA de septiembre y octubre. En la sele conviven referentes como Amir Murillo, Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz con jóvenes como Kadir Barría y Josué Vergara.

Historia. Panamá domina la serie de todos los tiempos con 7 juegos, 2 ganados, 4 empatados y 1 perdido, y goles 12-11 (contando a las Antillas Neerlandesas como parte de la historia de Curazao). Si se suman todos los enfrentamientos entre ambos, la serie está igualada: 12 juegos, 4 victorias para cada uno, 4 empates y goles 26-25. En la Liga de Naciones solo se midieron una vez, el 13 de octubre de 2023, en este mismo estadio: Panamá ganó 2-1 con goles de Yoel Bárcenas y José Rodríguez, y Rangelo Janga descontó para Curazao. En Copa Oro nunca se han enfrentado.

Datos previos. Curazao es el segundo equipo de la Liga A con más secuencias de 10 o más pases (52), solo detrás de Honduras (61), y tuvo el promedio más corto en saques de arco (23.9 metros). Gorré es el segundo en participaciones en secuencias que terminan en remate (26) y el primero en las que terminan en gol (seis).

Panamá busca meterse en semifinales por cuarta edición consecutiva; en 2024-25 fue subcampeón, su mejor actuación. En dos de sus últimos tres partidos en la competición tuvo al menos 50 % de efectividad de remates al arco (50 % ante México y 56 % ante Costa Rica), las mismas veces que lo logró en sus 16 juegos anteriores.

Quedan atentos, que enseguida arrancamos.

Con información de Concacaf