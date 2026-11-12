Panamá domina las estadísticas ofensivas ante Curazao, pero el marcador sigue 0-0 al descanso

Panamá generó las ocasiones más claras y registró 11 remates en el primer tiempo, pero no logró romper el empate sin goles ante Curazao.

Panamá/La selección de Panamá y su similar de Curazao se fueron al descanso con empate sin goles, en un primer tiempo en el que los dirigidos por Thomas Christiansen mostraron mayor presencia ofensiva y generaron las ocasiones más claras para abrir el marcador.

Las estadísticas reflejan la superioridad canalera en ataque. Panamá registró 11 remates, cinco de ellos a portería, mientras que Curazao apenas contabilizó cinco disparos, con dos bajo los tres palos.

Uno de los datos más llamativos fue la cantidad de oportunidades generadas por los panameños, que acumularon cuatro ocasiones claras de gol, aunque no consiguieron concretarlas. El equipo también superó a su rival en remates dentro del área (7-2) y toques en el área contraria (9-6).

En la posesión del balón, el encuentro estuvo equilibrado, con un 51 % para Panamá y 49 % para Curazao. Los canaleros también tuvieron mayor precisión en los pases, con un 85 % frente al 77 % de los locales.

En cuanto a los goles esperados (xG), Panamá terminó la primera mitad con 0.80, por encima del 0.45 de Curazao, una diferencia que confirma su mayor producción ofensiva.

Sin embargo, el marcador permanece 0-0, por lo que Panamá tendrá que mejorar su efectividad en el complemento si quiere transformar su superioridad estadística en goles y dar un paso hacia las semifinales.

Eloy Room, Andrés Andrade y Carrasquilla destacan entre los mejores del primer tiempo ante Curazao

La primera mitad del compromiso entre Panamá y Curazao dejó a tres futbolistas como protagonistas por su rendimiento individual, de acuerdo con las estadísticas de Flashscore. El guardameta curazoleño Eloy Room, el defensor panameño Andrés Andrade y el mediocampista Adalberto Carrasquilla sobresalieron en sus respectivos equipos.

El mejor calificado fue Eloy Room, con una puntuación de 8.0. El portero de Curazao fue determinante para mantener su arco en cero, al registrar cinco atajadas, dos de ellas ante ocasiones claras de gol. Además, acumuló 0.88 goles prevenidos, reflejo de su intervención en los momentos de mayor peligro.

Por Panamá, Andrés Andrade recibió una valoración de 7.7, destacándose en la generación de juego. El defensor creó dos ocasiones claras de gol, completó tres pases clave y ganó sus cuatro duelos individuales, con un 100 % de efectividad.

Por su parte, Adalberto Carrasquilla obtuvo una calificación de 7.5. El mediocampista aportó dos pases clave, generó una ocasión clara de gol y completó el 88 % de sus pases. También mostró efectividad en el uno contra uno, al ganar sus dos regates intentados y los cuatro duelos disputados.

Las actuaciones individuales reflejan el protagonismo de Room bajo los tres palos y la participación de Andrade y Carrasquilla en el funcionamiento ofensivo de Panamá durante una primera mitad que terminó 0-0.