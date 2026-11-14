Asamblea Nacional repudia atentado contra el periodista Rolando Rodríguez

La presidenta del Legislativo señaló que este ataque constituye un acto criminal que atenta contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.

Ciudad de Panamá, Panamá/La presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Shirley Castañedas, condenó el atentado perpetrado la madrugada de este sábado 14 de noviembre contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa.

La titular del Legislativo señaló que este ataque constituye un acto criminal que atenta contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada.

“Un ataque contra un periodista de nuestro país debe ser considerado como un acto criminal que atenta contra la libertad de prensa y contra el derecho de la ciudadanía de estar informada”, expresó Castañedas.

Ante lo ocurrido, la presidenta de la Asamblea Nacional hizo un llamado a las autoridades competentes, entre ellas la Policía Nacional y el Ministerio Público, para que desarrollen una investigación inmediata, objetiva y transparente que permita identificar, capturar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.

En nombre de la Asamblea Nacional, Castañedas expresó su solidaridad con Rolando Rodríguez, sus familiares y el equipo periodístico del diario La Prensa.

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Asimismo, reiteró que la violencia no puede convertirse en un mecanismo para intimidar o impedir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

“El periodismo no se silencia con violencia”, enfatizó.

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