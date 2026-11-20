De los 212 casos vinculados al brote en Ancón, cerca de la mitad de los pacientes ya recibe tratamiento y otro 25 % está por iniciarlo, según Fernando Boyd.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd, afirmó que no hay una epidemia de malaria y situó el brote en el corregimiento de Ancón, en los alrededores de Merca Panamá y del Parque Nacional Camino de Cruces. Explicó que algunos pacientes se trasladaron a otros puntos del país y que las autoridades de salud conocen la identidad de las 10 personas que buscan localizar.

No hay una epidemia de malaria, no lo hay, solamente hay personas que se han ido a diferentes lugares que ya lo tenemos identificado”, dijo Boyd este viernes 20 de noviembre.

El ministro se refirió al brote un día después de que el Ministerio de Ambiente anunciara el cierre del Parque Nacional Camino de Cruces, ubicado frente a Merca Panamá. Según Boyd, el Ministerio de Salud solicitó la medida.

Uno de cada cuatro pacientes está por iniciar tratamiento

Boyd informó que, de los 212 casos de malaria vinculados al brote en Ancón, cerca de la mitad de los pacientes ya recibe la medicación. Sobre quienes están por comenzar a tomarla, indicó que “otro 25% ya están identificados y van a empezar pronto el tratamiento”.

El ministro también se refirió a los 11 pacientes que interrumpieron la medicación y a quienes el personal de salud intenta localizar nuevamente. En sus palabras, “11 que habían dejado de tomar el tratamiento, otra vez están ubicándose”.

Ante los reportes de una caída en las ventas de Merca Panamá, Boyd indicó que las personas pueden acudir al mercado a hacer sus compras. Recomendó cubrirse la piel, usar repelente y evitar las visitas durante la noche y la madrugada.

Graduación de especialistas del Hospital Santo Tomás

Boyd ofreció las declaraciones durante la graduación de unos 42 médicos especialistas y subespecialistas del Hospital Santo Tomás. La ceremonia contó con la participación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y reunió a profesionales de unas 12 especialidades médicas.

Con información de Elizabeth González.