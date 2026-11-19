La decisión se adopta en atención a la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, debido a la situación epidemiológica en las áreas aledañas al parque.

Ciudad de Panamá/El Parque Nacional Camino de Cruces permanecerá cerrado temporalmente a los visitantes como medida preventiva ante el aumento de casos de malaria registrado en sectores cercanos a Merca Panamá, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La decisión se adopta en atención a la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud (Minsa) y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, debido a la situación epidemiológica en las áreas aledañas al parque.

MiAmbiente aclaró que la restricción aplica exclusivamente a las visitas y actividades recreativas dentro del área protegida. Los guardaparques y demás funcionarios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que deban permanecer en el sitio continuarán con sus labores, bajo estrictas medidas de prevención.

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Como parte de estas acciones, la entidad mantiene jornadas de fumigación y ha reforzado los controles para evitar la proliferación de mosquitos, mediante labores de limpieza, eliminación de posibles criaderos y el uso permanente de repelentes por parte del personal.

También se recomendó evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor actividad del mosquito transmisor, especialmente antes del amanecer y al anochecer. Además, los funcionarios que presenten síntomas compatibles con la malaria deberán acudir al puesto de salud ubicado en Merca Panamá para recibir atención médica.

El Ministerio de Ambiente solicitó a la población respetar las restricciones de acceso y mantenerse informada a través de los canales oficiales. La reapertura del parque será evaluada en coordinación con las autoridades sanitarias, una vez existan las condiciones para garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores.