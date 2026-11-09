Minsa reporta 124 casos de malaria en Merca Panamá y refuerza acciones para contener el brote

Las autoridades recomiendan acudir oportunamente a una instalación de salud para recibir evaluación y diagnóstico, especialmente si la persona ha estado expuesta a zonas con vegetación y presencia de mosquitos.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) intensificó las acciones de vigilancia epidemiológica y control de vectores en los alrededores de Merca Panamá, tras reportar 124 casos de malaria. Las autoridades buscan contener el brote y evitar que se extienda hacia otras zonas urbanas.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, informó que 59 pacientes han completado satisfactoriamente el tratamiento, mientras que 50 todavía reciben la medicación. Otros 15 abandonaron el esquema indicado, por lo que las autoridades realizan gestiones para localizarlos y garantizar que retomen el tratamiento.

Según la funcionaria, aproximadamente el 75% de los afectados son trabajadores informales, principalmente carretilleros que desarrollan sus actividades en Merca Panamá, lo que requiere una intervención que involucre a distintas instituciones.

Como parte de la respuesta, se organizará una jornada multisectorial de limpieza en las áreas perimetrales del mercado, con la participación del Minsa, MiAmbiente, Idaan, el Municipio de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas y la Policía Nacional, entre otras entidades.

Gill explicó que las fumigaciones no son suficientes para controlar la enfermedad, por lo que también es necesario intervenir los espacios donde se reproduce el mosquito transmisor, mediante la limpieza de áreas verdes, drenajes y sitios con acumulación de agua.

Además, se establecerá un punto de control en los accesos a Merca Panamá para identificar a personas con síntomas febriles y facilitar su evaluación médica. El Minsa mantiene un puesto de salud activo las 24 horas, mientras que los equipos de control de vectores realizan labores desde la 1:00 a. m., durante los períodos de mayor actividad del mosquito.

Entre los principales síntomas de la malaria figuran fiebre intermitente, escalofríos, dolor de cabeza y dolores musculares, así como episodios recurrentes de fiebre que pueden presentarse con intervalos de varios días.

Ante estas señales, las autoridades recomiendan acudir oportunamente a una instalación de salud para recibir evaluación y diagnóstico, especialmente si la persona ha estado expuesta a zonas con vegetación y presencia de mosquitos.

También se aconseja utilizar repelente, vestir ropa que cubra brazos y piernas, evitar permanecer sin protección en áreas con abundante vegetación, eliminar acumulaciones de agua y mantener limpios los alrededores. El Minsa reiteró la importancia de cumplir el tratamiento médico hasta completarlo.

La directora de Salud Pública aclaró que la malaria no se transmite de persona a persona, por contacto físico ni por consumir alimentos o agua contaminados. La infección ocurre mediante la picadura de un mosquito infectado, que tiene hábitos principalmente nocturnos, por lo que la prevención debe reforzarse durante la noche y la madrugada.

Minsa reporta cuatro casos de tosferina y refuerza vacunación

En otro tema, el Minsa mantiene la vigilancia epidemiológica ante la detección de cuatro casos de tosferina durante esta semana, dos en menores de edad y dos en adultos. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes de vacunación contra esta enfermedad.

Dos de los casos corresponden a menores residentes en Platanares, distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas. Una niña de un año y cuatro meses falleció, mientras que otra menor de ocho meses permanece estable y recibe tratamiento médico.

Gill explicó que, en el caso de la niña fallecida, los análisis de laboratorio también identificaron otros agentes virales, entre ellos rinovirus, adenovirus y enterovirus, además de una condición nutricional que complicaba su estado de salud.

Los otros dos pacientes son adultos de 43 años, residente en Tonosí, y de 46 años, procedente de Herrera.

Ante estos reportes, la funcionaria reiteró la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, especialmente en los niños, como medida para prevenir complicaciones y reducir el riesgo de transmisión.

Como parte de las acciones de respuesta, el Minsa desarrolla jornadas de vacunación de barrido dirigidas a las personas que tuvieron contacto con los casos identificados, con el propósito de ampliar la cobertura de inmunización y evitar nuevos contagios.