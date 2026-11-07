Casos de malaria afectan las ventas y reducen la afluencia de compradores en Merca Panamá

Arrendatarios aseguran que la preocupación por los casos detectados entre personas que pernoctan en los alrededores del mercado ha reducido la llegada de compradores. Algunos comerciantes afirman que más del 50% de su mercancía queda sin vender.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los pasillos de la nave Volcán de Merca Panamá registran una menor afluencia de compradores, una situación que, según los arrendatarios, ha afectado las ventas y aumentado las pérdidas de los comerciantes.

Los vendedores atribuyen la disminución de clientes a la preocupación generada por los casos de malaria detectados entre personas que pernoctan en los alrededores del mercado. Aseguran que esta situación ha provocado que algunos compradores eviten acudir al lugar.

Una de las comerciantes manifestó que las informaciones sobre la enfermedad han perjudicado la actividad comercial y pidió aclarar que, según su versión, los casos se encuentran entre personas que duermen en áreas boscosas cercanas. “Sí nos ha afectado el tema de la mala noticia porque aquí en Merca Panamá no hay malaria; está en ciertas personas que duermen en el monte. Necesitamos salud aquí en el mercado y digan que aquí no hay malaria”, expresó.

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Los arrendatarios también solicitaron al Ministerio de Salud (Minsa) reforzar las acciones de control para atender la situación y evitar que continúe disminuyendo la cantidad de compradores.

La reducción de las ventas representa un impacto para quienes dependen de los ingresos diarios. Algunos comerciantes aseguran que más del 50 % de la mercancía se queda sin vender, lo que genera pérdidas y preocupación por los gastos del negocio.

“Si le tiramos cuenta, se pierde bastante. No le tiramos presupuesto porque nos da más dolor de cabeza la pérdida de la mercancía que se pierde”, manifestó otro vendedor. Los comerciantes también señalaron que, a diferencia de otros fines de semana, algunos puestos han permanecido cerrados debido a la baja considerable de compradores.

Con información de Jorge Quirós