Tosferina en Los Santos: Minsa confirma primer caso del año en un paciente de 43 años

El paciente, de 43 años y residente en Tonosí cabecera, permanece hospitalizado en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, donde recibe tratamiento y se mantiene bajo observación médica. Las autoridades iniciaron la investigación epidemiológica y el seguimiento de sus contactos estrechos.

Los Santos/La provincia de Los Santos registró su primer caso de tosferina en lo que va de 2026. Se trata de un paciente de 43 años, residente en Tonosí cabecera, quien permanece hospitalizado en condición estable en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el paciente recibe tratamiento médico y se encuentra bajo seguimiento del equipo de salud. Tras la confirmación del caso, se inició una investigación epidemiológica y se realizó el bloqueo perifocal.

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Además, comenzó la administración de tratamiento profiláctico a los contactos estrechos, como parte de las medidas para prevenir nuevos contagios.

El Minsa pidió a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones del personal sanitario, mientras continúan las acciones de atención, investigación y prevención.