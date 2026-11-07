Santiago Peña permanecerá bajo prisión preventiva por investigación sobre la crisis de Ueno Bank

La medida cautelar establece que Peña continuará recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Paraguay/El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, permanecerá bajo prisión preventiva por orden del juez Humberto Otazú, quien este sábado 7 de noviembre acogió la solicitud de la Fiscalía en el marco de la investigación por la crisis financiera de Ueno Bank.

Como parte de la medida cautelar, el exmandatario continuará recluido en el Regimiento Escolta Presidencial. Al fundamentar su decisión, el juez tomó en consideración la información financiera y los elementos relacionados con el crimen organizado que forman parte del caso.

Previamente, el abogado Ricardo Preda, representante legal de Peña, había señalado que lo más conveniente para su defendido era permanecer en las instalaciones de la Escolta Presidencial, debido a las condiciones de seguridad que requiere. "Es una persona con un cargo que ameritaría una protección importante", manifestó el abogado.

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Investigación por la crisis de Ueno Bank

La medida judicial se produce después de que Peña fuera destituido el viernes por el Senado paraguayo, mediante un juicio político relacionado con el escándalo bancario que afectó a unos tres millones de clientes, algunos de los cuales comenzaron a recuperar sus depósitos.

El expresidente había ingresado este sábado a la Fiscalía General del Estado, en Asunción, para rendir declaración en el marco de una investigación iniciada el jueves por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Peña llegó a la sede del Ministerio Público por una entrada lateral, pasadas las 11:00 de la mañana, hora local. El fiscal Christian Benítez, responsable de la investigación, había indicado que durante la indagatoria se le expondrían los hechos y las pruebas recopiladas.

El exmandatario había pasado la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, luego de ser retirado de su residencia en Asunción, donde manifestantes exigían que fuera trasladado a una cárcel común. La investigación también involucra al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien permanece detenido y fue citado a declarar este sábado. Antes de asumir la dirección del Banco Central, Carvallo había trabajado para el grupo financiero Ueno Bank.

La crisis comenzó el martes, cuando el BCP intervino en Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La decisión provocó protestas en las calles, que fueron reprimidas por la Policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Peña, del Partido Colorado, fue detenido el viernes en su residencia, menos de una hora después de que el Senado aprobara su destitución. Los legisladores votaron 44 a favor y se registró una ausencia en una cámara integrada por 45 senadores.

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y, en consecuencia, se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay", declaró el presidente del Senado, Basilio Núñez.

El proceso político se produjo en medio de señalamientos sobre los presuntos vínculos empresariales de Peña con la entidad bancaria y acusaciones de que habría favorecido al grupo financiero mediante decisiones regulatorias y la colocación de fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Antes de la votación, Peña había presentado su renuncia, pero el Congreso no llegó a resolverla por falta de cuórum. Su destitución mediante juicio político lo privó de los fueros que habría podido conservar al convertirse en senador vitalicio.

Tras su salida, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia para completar el periodo de gobierno hasta agosto de 2028. En su primera jornada al frente del Ejecutivo, prometió compensar a los afectados por la crisis financiera y anunció medidas para atender la situación, con prioridad para los ahorristas de menores recursos.

Con información de AFP