Unos 80 pasajeros participaron en una expedición de tres días por el golfo de Panamá y la península de Azuero, que culminó en el Parque Nacional Coiba, donde recorrieron senderos, visitaron playas y conocieron la biodiversidad del área protegida.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Parque Nacional Coiba recibió la visita del crucero de expedición National Geographic Quest, que llegó con 80 pasajeros interesados en conocer los ecosistemas marinos y terrestres de esta área protegida del Pacífico panameño. La travesía incluyó un recorrido de tres días por distintos puntos de interés ecológico del golfo de Panamá y la península de Azuero, antes de llegar a Coiba, uno de los principales destinos de la expedición.

Como parte de la bienvenida, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el valor ecológico del parque y la importancia de conservarlo para las futuras generaciones. "Quienes visitan Coiba descubren uno de los mayores tesoros naturales de América y comprenden por qué Panamá ha asumido el compromiso de proteger este patrimonio para las futuras generaciones", expresó Navarro.

El ministro también recordó que Coiba y su Zona Especial de Protección Marina forman parte de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y constituyen un área de gran importancia para la biodiversidad regional. El parque cuenta con al menos 503 kilómetros cuadrados de superficie insular, más de 37 islas menores y una extensión protegida que supera las 270,000 hectáreas marinas.

En sus aguas se han registrado entre 760 y 814 especies de peces, 33 especies de tiburones y otros elasmobranquios, entre ellos el tiburón martillo y el tiburón ballena. También se han identificado entre 20 y 23 especies de cetáceos, incluida la ballena jorobada. A su llegada, los pasajeros fueron recibidos por guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), quienes los orientaron sobre las normas que deben cumplir dentro del área protegida y los acompañaron durante las visitas a distintos puntos del parque.

La encargada del Parque Nacional Coiba, Yaremis Ábrego, señaló que estas expediciones permiten promover la educación ambiental y el turismo responsable. Durante su estancia, los pasajeros visitaron la playa Gambute y recorrieron los senderos Gambute y Los Monos. En estos sitios tuvieron la oportunidad de observar fauna silvestre, entre ella guacamayas rojas, loros verdes, monos cariblancos y monos aulladores.

La expedición también incluyó una visita al Centro de Visitantes del Parque Nacional Coiba, donde los pasajeros conocieron, mediante material educativo, infografías y exhibiciones, aspectos relacionados con la historia, extensión y biodiversidad del área protegida, así como su importancia dentro del Corredor Marino del Pacífico Oriental Tropical.

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Una expedición que combina turismo y aprendizaje científico

Richard Cahill, naturalista panameño con más de 35 años de experiencia recorriendo los mares del continente, lideró la expedición del National Geographic Quest. Según explicó, Coiba continúa siendo uno de los destinos que más impresiona a quienes lo visitan por primera vez. "La mayoría de las personas que vienen a bordo nunca han visto Coiba. Les hablan de ella, pero cuando llegan y observan las playas cristalinas y, sobre todo, el bosque prístino, quedan impresionados. Es uno de los lugares que más impacta a nuestros visitantes", afirmó.

Cahill explicó que estos viajes buscan ir más allá del turismo convencional, mediante actividades de divulgación científica y aprendizaje sobre biodiversidad. "No es solamente venir a pasear en un barco. Aquí las personas reciben información científica y aprenden sobre biodiversidad. Prácticamente se convierten en estudiantes de biología durante la expedición. Coiba está conectada ecológicamente con sitios emblemáticos como Galápagos, la Isla del Coco y Malpelo, lo que la convierte en un área marina protegida de importancia mundial», destacó.

El National Geographic Quest tiene capacidad para 100 pasajeros, distribuidos en 50 camarotes exteriores. Su diseño de bajo calado y maniobrabilidad le permite acceder a zonas costeras y ecosistemas naturales a los que las embarcaciones de mayor tamaño tienen dificultades para llegar.

La visita de cruceros de expedición a Coiba no es nueva. Sus bosques tropicales, arrecifes coralinos, playas y diversidad biológica han convertido al parque en un destino para investigaciones científicas, monitoreos de especies marinas y proyectos de conservación.