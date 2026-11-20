La alerta se generó a los bomberos a eso de las 10:07 a. m.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá descartó un incendio estructural en la Policlínica Don Alejandro de la Guardia, en Betania, luego de inspeccionar las instalaciones este viernes 20 de noviembre.

Los bomberos movilizaron dos vehículos de extinción para atender el reporte. Durante la inspección, los bomberos identificaron un desperfecto eléctrico en el cuarto de máquinas de uno de los compresores del aire acondicionado central.

El pánico se apoderó de los usuarios; algunos salieron y otros fueron evacuados de las instalaciones como parte de los protocolos de prevención.

En su comunicado, los bomberos reiteraron la importancia de mantener los sistemas eléctricos en buenas condiciones y realizar inspecciones preventivas para reducir el riesgo de incidentes.