El mandatario Mulino participó en un panel presidencial en Punta Cana donde detalló la estrategia nacional de innovación, la neutralidad del Canal y los nuevos proyectos de infraestructura para atraer inversión global.

Panamá/El presidente José Raúl Mulino participó recientemente en un panel presidencial bajo el tema Los gobiernos y la nueva geografía de las oportunidades, celebrado en Punta Cana, República Dominicana.

Durante su intervención, el mandatario detalló las fortalezas y garantías que Panamá ofrece al sector del turismo. Asimismo, explicó los avances en tecnología e inteligencia artificial que se integran de manera progresiva en la gestión de Gobierno, la educación y los procesos de innovación nacional.

En el mismo espacio, donde también intervino el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, el presidente Mulino destacó el crecimiento interanual de visitantes internacionales. Subrayó la conectividad aérea del país y la dimensión estratégica del aeropuerto de Tocumen como ejes fundamentales para el desarrollo económico y la proyección internacional de la nación.

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Sobre la transformación del país, el mandatario Mulino expresó lo siguiente: "Panamá está en una constante transformación. Hoy tiene el control absoluto de sus puertos; acabamos de comprar el 100 % de las acciones de Petroterminal de Panamá, que es un oleoducto con el que vamos a establecer ahora toda una ingeniería de transformación para ubicar a Panamá en el mundo de la energía".

En materia de innovación, se anunció el lanzamiento oficial de la agenda nacional de tecnologías avanzadas. Esta iniciativa incluye la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, diseñada junto a Georgia Tech, y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, elaborada con Arizona State University. El objetivo central es posicionar a Panamá en eslabones de alto valor dentro de su plataforma logística y financiera. Esto abarca el diseño de circuitos integrados, ensamblaje, pruebas, empaquetado y distribución global de componentes tecnológicos.

El presidente Mulino afirmó que el país aspira a ser un socio confiable y un facilitador del diálogo global. Comparó la visión de conectividad con los Emiratos Árabes Unidos, señalando que mientras ellos unen Asia, Europa, África y Oriente Medio, Panamá conecta los mercados de las Américas con el comercio mundial de forma estratégica.

Además, reafirmó el compromiso con un comercio libre, abierto, previsible y basado en normas claras. Garantizó una operación del Canal de Panamá segura, eficiente y de neutralidad permanente. Mencionó que el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos sirve como marco sólido para ampliar oportunidades en infraestructura logística, tecnología, energía y ciberseguridad.

El presidente Mulino se refirió a la agenda de infraestructura, la cual contempla la construcción de la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal, sumado a la expansión de la Zona Libre de Colón.

Finalmente, indicó que Panamá busca fortalecer la cooperación para formar talento, atraer inversión y desarrollar actividades de mayor valor agregado, impulsando proyectos conjuntos en industrias tecnológicas y nuevas cadenas de suministro.