Ciudad de Panamá/La actividad sísmica asociada al terremoto registrado el pasado 9 de octubre en la región de Azuero y que afectó además a Coclé y Veraguas ha disminuido considerablemente durante esta semana, con un promedio inferior a diez réplicas por día, aunque todavía se producen eventos de magnitud importante de manera esporádica, informó el geógrafo Héctor Pineda, operador de la Red Sísmica del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.