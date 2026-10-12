Temblor en Panamá: La Pitaloza, epicentro del sismo, donde las grietas en las carreteras mantienen comunidades aisladas

Uno de los moradores calcula que unas 120 personas permanecen en el área de difícil acceso . Es una estimación de la comunidad, que durante estos días ha buscado noticias de quienes quedaron del otro lado del camino afectado.

Ciudad de Panamá, Panamá/El epicentro del sismo que sacudió a Panamá el pasado 9 de octubre se localizó cerca de La Pitaloza Arriba, en Los Pozo, provincia de Herrera. Tres días después del desastre, la situación sigue siendo crítica.

Los habitantes están pasando las noches a la intemperie, con sus casas destruidas y las carreteras totalmente fracturadas. Ahora, lo que más urge es la ayuda para quienes perdieron su hogar y para las comunidades que siguen aisladas.

En La Pitaloza Arriba, donde antes estaba la casa de la familia Atencio Miranda Valdés, hoy solo quedan escombros. Uno de los vecinos, parado frente a lo que era su hogar, intenta explicar cómo empezó todo aquel viernes. Dice que todo se sacudía con fuerza, comparando el movimiento con el de una hamaca. Ese día estaba solo, ya que su esposa se encontraba en Los Santos, así que tras el temblor salió a buscar a sus vecinos. Solo puede decir que le da gracias a Dios por estar vivo.

Al recibir al equipo de TVN Noticias, los residentes compartieron sus historias y una preocupación que es común a todos: cómo van a pasar las próximas noches y cómo lograr que la comida llegue a las personas que están incomunicadas por el mal estado de los caminos.

Aunque ya están llegando algo de comida y agua a La Pitaloza Arriba, las carpas todavía no son suficientes. Una vecina contó que, durante las primeras noches, mucha gente tuvo que dormir junto a la carretera sin ninguna protección. Con las pocas carpas que han recibido, las familias se han organizado en siete puntos distintos. Además, han estado acogiendo a personas de La Pitaloza Abajo que se quedaron sin un lugar donde dormir.

Entre los que perdieron sus casas y los que buscan refugio, la comunidad está tratando de acomodarse con lo poco que tiene. La vecina fue muy clara en su pedido: necesitaba carpas, comida, ropa y colchones. El llamado de auxilio se extiende a otros pueblos también, porque hay alimentos que necesitan trasladar, pero los caminos dañados lo hacen casi imposible.

Según explican, las grietas en la carretera impiden que los vecinos de sectores cercanos puedan salir. Los habitantes calculan que unas 120 personas siguen en zonas de difícil acceso. Es una estimación que ellos mismos han hecho mientras intentan saber qué pasó con quienes quedaron del otro lado de los daños.

Dicen que les preocupaba mucho la situación porque esa zona es muy lejana e inaccesible. Según lo que han sabido, ese día llegó algo de ayuda por aire y se vio maquinaria trabajando en la zona. Saber que los suministros están llegando les da algo de tranquilidad, pero insisten en que la necesidad sigue siendo enorme.

Otro habitante pidió más apoyo para todo el corregimiento, ya que todos sufrieron las consecuencias. Mencionó que lo más urgente es conseguir carpas, colchones, comida y medicinas, cosas básicas para poder seguir adelante tras perder la seguridad de su hogar.

En La Pitaloza Arriba, el tema de conversación siempre vuelve a las casas destruidas, a las noches bajo las estrellas y a la gente que sigue esperando ayuda en lugares remotos. Los vecinos se mantienen unidos, compartiendo espacios y recibiendo a quienes no tienen a dónde ir.

Mientras tanto, frente a los restos de su casa, aquel hombre que estuvo solo durante el sismo sigue agradeciendo haber sobrevivido, mientras el pueblo entero sigue pidiendo lo necesario para poder enfrentar la siguiente noche.

Con información de Darío Fernández.