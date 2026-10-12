Temblor en Panamá: Suspenden festividades en varios distritos del interior tras el terremoto

Aunque hasta el momento no se reportan víctimas, el sismo y sus réplicas dejaron daños en viviendas, centros educativos y otras estructuras.

Las afectaciones provocadas por el terremoto que sacudió a Panamá el viernes 9 de octubre llevaron a autoridades locales y organizadores a suspender varias festividades previstas para este mes en el interior del país, como medida para priorizar la seguridad de la población y atender a las comunidades afectadas.

Aunque hasta el momento no se reportan víctimas, el sismo y sus réplicas dejaron daños en viviendas, centros educativos y otras estructuras, lo que motivó la cancelación o suspensión de actividades en distritos como Montijo, Aguadulce, Natá y La Pintada.

Montijo suspende el Festival Nacional del Cangrejo y el Marisco

El Patronato del Festival Nacional del Cangrejo y el Marisco Montijano anunció la suspensión hasta nuevo aviso de la presente edición del festival, debido a las afectaciones ocasionadas por el sismo en el distrito.

En un comunicado, la organización expresó su solidaridad con las familias afectadas y la comunidad de Montijo. Explicó que la decisión responde al compromiso de priorizar la seguridad, el bienestar colectivo y la unidad de la población.

El patronato también agradeció a las instituciones, patrocinadores, colaboradores, emprendedores y voluntarios que respaldaban la actividad.

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Cualquier información sobre una posible reprogramación será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del festival.

Aguadulce cancela las festividades por sus 178 años

En Aguadulce, la Alcaldía Municipal anunció la cancelación de las festividades programadas para el 19 de octubre, con motivo de los 178 años de fundación del distrito.

La decisión, comunicada el 11 de octubre, se tomó en solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y sus réplicas.

Según el comunicado, los movimientos sísmicos generaron preocupación en la comunidad y dejaron afectaciones en personas, viviendas, centros educativos y estructuras de valor histórico.

La Alcaldía señaló que los esfuerzos se concentrarán en acompañar a las familias afectadas y atender las necesidades de la población.

“Hoy, la prioridad es nuestra gente”, destacó el mensaje.

La Pintada anunciará detalles sobre la suspensión de sus actividades

La Alcaldía Municipal de La Pintada convocó a los medios de comunicación, autoridades y ciudadanía a una conferencia de prensa para informar sobre la suspensión de las actividades festivas del distrito, ante los recientes movimientos sísmicos.

La convocatoria está prevista para este lunes 12 de octubre, a las 10:00 a.m., en el Mercado Municipal de La Pintada.

Natá suspende desfiles y actividades patrias

El municipio de Natá también informó sobre la suspensión de las festividades y los desfiles patrios, al señalar que la seguridad y el bienestar de los ciudadanos son la prioridad ante las consecuencias de los recientes sismos.

A estas medidas se suma la suspensión del Festival del Toro Guapo, cuyas actividades estaban programadas del 15 al 20 de octubre.

La decisión fue presentada como una muestra de responsabilidad, solidaridad y empatía con las familias afectadas por los movimientos sísmicos.

Las suspensiones se producen mientras las comunidades del interior atienden las consecuencias del terremoto y las autoridades mantienen la atención sobre las afectaciones registradas.