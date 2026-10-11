Temblor en Panamá: Afectados en Bombachito de Los Santos sobreviven en carpas improvisadas

Los Santos, Panamá/La comunidad de Bombachito, en la provincia de Los Santos, atraviesa momentos críticos tras el reciente terremoto de 7.5 grados que provocó el derrumbe de viviendas y dejó a decenas de familias sin hogar.

La población, compuesta en su mayoría por adultos mayores, permanece refugiada en una carpa improvisada a la espera de ayuda gubernamental y asistencia médica.

Entre las historias impactantes de la tragedia destaca la del señor Rutilio, un adulto mayor encamado que lo perdió todo al colapsar su residencia. Su hijo relató los angustiosos momentos vividos durante el sismo: "Cuando entro al cuarto, estaban papá y esta hermana. No podía entrar con él, yo tuve que hacer la otra casa que estaba enfrente; se cayó también, que es una cosa muy triste para mí. Pero tuve el valor de sacarlo y hacer la fuerza para salir adelante".

Por su parte, la esposa del señor Rutilio expresó la urgencia de recibir apoyo para mejorar la calidad de vida de su familiar: "Yo quisiera ahora que me echaran una ayuda para que mi papá tuviera lo que, si Dios me lo da, pero que tenga un poquito más de buena vida. Porque ahora a la hermana se le cayó la casa, se le cayó el cuarto donde lo teníamos a él. La mía también se está cayendo; yo no me lo puedo llevar".

Apoyo espiritual y ayuda comunitaria ante las secuelas

Mientras la asistencia oficial llega a la zona, los propios vecinos y donantes particulares han suministrado agua y alimentos de primera necesidad. Asimismo, la presencia de líderes religiosos ha permitido brindar soporte emocional a las familias afectadas.

Durante una visita a la carpa de los damnificados, el párroco de la comunidad se unió en oración con los residentes y destacó la importancia de la atención integral: "Hay mucha gente afectada emocional, psicológicamente. Es por eso que creo que la ayuda espiritual es fundamental. Ya hay mucha gente que está ayudando, pero esto apenas empieza y yo creo que debemos unirnos todos para que juntos podamos responder a tantas personas que lo han perdido todo".

Los habitantes de Bombachito no piden lujos, solo una respuesta concreta sobre el futuro de sus viviendas y asistencia médica urgente para evitar complicaciones de salud ante las inclemencias del tiempo.

Con información de Meredith Serracín.