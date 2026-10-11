Temblor en Panamá: Más de 1,200 residencias evaluadas y 22,000 bolsas de alimentos preparadas por el IMA

En el informe de este domingo 11 de octubre, ministros y directores de instituciones detallaron las acciones de respuesta en las provincias afectadas. Las autoridades reportaron la evaluación de más de 1.200 residencias, el traslado de 250 toneladas de carga a Veraguas y Azuero, trabajos para recuperar la conectividad vial y medidas para garantizar la atención hospitalaria.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional presentó este domingo 11 de octubre un balance de las acciones de respuesta al sismo de magnitud 7,5 que afectó al país, con intervenciones de ministros y directores de instituciones encargadas de la atención de emergencias, la salud, la vivienda, la infraestructura vial y la distribución de alimentos.

Durante el informe, las autoridades explicaron que continúan los recorridos en las zonas afectadas, la evaluación de daños, el traslado de suministros y la coordinación para avanzar hacia la rehabilitación de las comunidades. El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó una gira por la provincia de Herrera, mientras que los ministros se desplazaron a otras áreas para conocer la situación y coordinar las acciones correspondientes.

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Metro de Panamá opera tras las pruebas de seguridad

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, informó que se realizaron pruebas para poner nuevamente en funcionamiento las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá. Según lo señalado durante el informe, ambos servicios comenzaron a operar este domingo 11 de octubre.

Orillac indicó que también efectuó un recorrido por la Línea 1 y reiteró que el Gobierno mantiene la coordinación con las distintas instituciones para dar seguimiento a las afectaciones y avanzar en el plan de atención.

Además, hizo un llamado a las personas que deseen colaborar con las familias afectadas a continuar llevando donaciones al Parque Omar, que permanecerá recibiendo aportes durante los próximos dos días.

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Sinaproc evalúa más de 1,200 residencias

La subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, informó que se han evaluado más de 1.200 residencias en las zonas afectadas por el sismo. También señaló que fue necesario evacuar algunas instituciones como parte de las medidas adoptadas durante la emergencia.

En materia logística, detalló que se han trasladado más de 63,000 cargas por vía aérea y terrestre, mientras que el reporte presentado cifra en 250 toneladas la carga movilizada hacia Veraguas y Azuero.

Rivera indicó que las operaciones de traslado continuarán, aunque las lluvias y las crecidas de los ríos están dificultando el acceso a algunas comunidades.

La funcionaria aseguró que los equipos mantienen los esfuerzos para hacer llegar la asistencia a las poblaciones que requieren apoyo.

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Salud reorganiza servicios y evalúa hospitales afectados

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que se realizaron inspecciones en diferentes instalaciones sanitarias, entre ellas el Hospital Aquilino Tejeira y el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, con el propósito de determinar las condiciones de sus infraestructuras y definir cuáles áreas pueden continuar utilizándose de manera segura.

En el caso del Aquilino Tejeira, explicó que se realizarán trabajos de limpieza durante la noche para preparar las áreas que puedan habilitarse, garantizando la seguridad tanto de los pacientes como del personal sanitario.

El ministro también señaló que algunos pacientes serán trasladados al Hospital Regional Anita Moreno, como parte de la reorganización de los servicios.

En cuanto al Hospital Santo Tomás, Boyd Galindo envió un mensaje de tranquilidad a los pacientes que reciben tratamiento de diálisis y explicó que se ha estructurado un plan para que puedan continuar sus sesiones en diferentes puntos de atención, debido a que una parte de las instalaciones resultó afectada y no puede utilizarse.

Sobre el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, indicó que la instalación no sufrió afectaciones generalizadas, que ya se han realizado operaciones y que se espera normalizar otras áreas a partir de este lunes 12 de octubre.

CSS reporta afectaciones menores y reubicación de servicios

Por su parte, Dino Mon, director general de la Caja de Seguro Social (CSS), informó que se han inspeccionado las instalaciones de la institución para determinar los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

De acuerdo con su reporte, se encontraron afectaciones menores en distintas instalaciones, lo que permite mantener los servicios en funcionamiento en los lugares que reúnen las condiciones necesarias.

Mon añadió que se están reubicando algunos servicios para garantizar que la atención a los asegurados se brinde en espacios seguros mientras continúan las evaluaciones.

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Vivienda prepara censos y remoción de escombros

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, explicó que desde el viernes se mantiene la coordinación con el Gobierno central y las autoridades locales para organizar la respuesta a los daños registrados en las comunidades.

Detalló que se impartieron instrucciones para movilizar personal técnico y reforzar las direcciones regionales de Veraguas, Herrera y Los Santos.

Asimismo, indicó que se trabaja con los gobiernos locales en el levantamiento y la revisión de censos de las familias afectadas. Esta información permitirá identificar las viviendas dañadas, facilitar la remoción de escombros y organizar el proceso de reconstrucción.

Jované señaló que se espera avanzar de manera ordenada a partir de este lunes 12 de octubre, con el envío de materiales y el inicio de los procedimientos correspondientes para las contrataciones. Agregó que ya se han sostenido conversaciones con la Contraloría General de la República y que la remoción de escombros comenzará este lunes.

El censo se hace en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil.

MOP trabaja para restablecer la conectividad vial

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, informó que desde el sábado 10 de octubre se activaron operaciones para mantener la conectividad de las comunidades afectadas.

Entre los puntos reportados, señaló que la vía de Mariato se encuentra transitable y que se están inspeccionando los puentes para determinar su capacidad y establecer las condiciones para el paso de vehículos que transportan carga y ayuda humanitaria.

En el distrito de Tonosí, los equipos trabajaron este domingo en el tramo Las Tablas-Tonosí, donde se registraron derrumbes. El ministro indicó que se realizaron labores de limpieza en el sector de Los Flores para facilitar el tránsito hacia Tonosí.

Los trabajos forman parte de las acciones para mantener habilitadas las rutas utilizadas para el transporte de suministros y el acceso a las comunidades afectadas.

IMA distribuye bolsas de alimentos casa por casa

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, informó que la institución mantiene la distribución de bolsas de alimentos en coordinación con otras entidades, con el objetivo de atender directamente a las familias afectadas.

Cada bolsa contiene arroz, aceite, atún, jamonilla, sardinas, lentejas, porotos dulces, frijoles, chile chiri­cano, coditos, espaguetis, crema de maíz, azúcar y sal.

Murillo detalló que, entre el sábado y este domingo, se trabajó en la preparación de 22,000 bolsas que han sido distribuidas en diferentes sectores de Coclé, Veraguas y Los Santos.

Entre las áreas atendidas mencionó Flores de Tonosí, sectores de Las Minas y El Toro, además de distintas comunidades de Coclé y Veraguas.

El director del IMA anunció que este lunes 12 de octubre los equipos se trasladarán a comunidades del sur de Soná y a zonas montañosas de Herrera. La distribución se realizará casa por casa para facilitar que los alimentos lleguen directamente a las familias. Murillo prometió que no será politizado porque esta es una situación que ha golpeado a la gente humilde del interior.

También informó que las 17 tiendas del pueblo tienen previsto abrir este martes 13 de octubre, como parte de las medidas para mantener el abastecimiento de productos a la población.

José Ramón Icaza, ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, dijo que se están destinando hasta 100 millones para atender la emergencia nacional, monto que sale del presupuesto de 2026 y parte del de 2027. En caso de que no se utilice, el fondo retornará al Tesoro Nacional.