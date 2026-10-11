Temblor en Panamá: Estados Unidos destina $5 millones en ayuda humanitaria para las comunidades afectadas

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, recorrió infraestructuras afectadas y reafirmó el compromiso de su país de colaborar con las autoridades panameñas en las labores de asistencia y recuperación.

Soná, Veraguas/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, realizó un recorrido por distintas infraestructuras de Soná, entre ellas el Hospital Regional de Soná, la iglesia católica San Isidro Labrador y el cuartel de bomberos, como parte de las acciones de apoyo a las comunidades afectadas por el terremoto.

Durante la visita, el diplomático conversó con el padre Concepción y reiteró la disposición del Gobierno estadounidense de brindar asistencia humanitaria a la población, que enfrenta las consecuencias del sismo y los daños ocasionados en infraestructuras esenciales.

Cabrera explicó que, desde las primeras horas de la emergencia, su gobierno autorizó poner a disposición del presidente de la República, José Raúl Mulino, y del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), personal y equipos del Comando Sur de Estados Unidos para apoyar las labores humanitarias.

“Estamos uniéndonos como amigos, como socios y como aliados de Panamá para ayudarlo en estos momentos difíciles”, manifestó el embajador, quien destacó la coordinación entre las autoridades locales, el Gobierno nacional y los equipos que lideran las operaciones de respuesta.

Asimismo, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó inicialmente cinco millones de dólares para asistencia humanitaria, destinados a la adquisición de carpas, alimentos, suministros y medicamentos, además de tiendas acondicionadas para atender necesidades en lugares donde los hospitales han quedado inhabilitados.

Puedes leer: Temblor en Panamá: MEF mantendrá meta fiscal de 2026 y descarta solicitar dispensa por emergencia a la Asamblea Nacional

El diplomático resaltó los históricos vínculos de cooperación entre ambos países y aseguró que Estados Unidos mantiene su disposición de colaborar con Panamá ante esta emergencia.

La ayuda será canalizada a través de los distintos centros de acopio y puntos especializados de distribución, con el propósito de que los suministros lleguen a las comunidades que más los necesitan.

Las acciones de cooperación buscan contribuir a la atención de las familias afectadas y respaldar los esfuerzos de las instituciones panameñas en esta etapa de emergencia y recuperación.

Con información de Emilio Batista