Temblor en Panamá: MEF mantendrá meta fiscal de 2026 y descarta solicitar dispensa por emergencia a la Asamblea Nacional

El Ministerio de Economía y Finanzas asegura que el déficit se mantendrá dentro del límite del 3.5% del PIB y que no pedirá dispensa a la Asamblea Nacional.

Ciudad de Panamá/Un día después de que el Gobierno Nacional declarara el estado de emergencia y destinara 100 millones de dólares para atender los daños causados en varias provincias de Panamá por el terremoto de 7.5 grados del pasado viernes 9 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió este domingo un comunicado en el que garantiza que las finanzas públicas no se verán comprometidas.

MEF aclaró que la meta fiscal de 2026 se mantiene intacta y que no solicitará ninguna dispensa a la Asamblea Nacional. Según el MEF, el déficit fiscal seguirá dentro del límite del 3.5% del PIB, aun incluyendo los gastos derivados de la atención de la emergencia por el sismo.

Aunque la Resolución de Gabinete N° 108 faculta al MEF para pedir una dispensa temporal, el Ministerio precisó que esto no lo obliga. "El costo de la emergencia cabe dentro del límite, así que no hace falta", señala el comunicado.

¿De dónde saldrá el dinero?

El Gobierno Nacional definió un orden de prioridad para financiar la respuesta a la crisis. Primero se utilizarán coberturas de seguros, donaciones y recursos no reembolsables. Solo si resulta indispensable se acudirá a la deuda, priorizando condiciones concesionales propias de situaciones de crisis.

Los $100 millones anunciados son un tope y no un gasto automático. Solo se utilizarán ante necesidades comprobadas.

Para garantizar la transparencia en el uso de los recursos, estos se manejarán mediante un fideicomiso en el Banco Nacional, con refrendo de la Contraloría General de la República y con mecanismos de seguimiento, fiscalización y rendición de cuentas.