Temblor en Panamá: Mulino inspecciona zonas afectadas en Herrera; afirma que la ayuda se distribuye a áreas impactadas

El mandatario recorrió el hospital Cecilio Castillero en Chitré durante la jornada de este domingo 11 de octubre para supervisar la atención a los afectados y coordinar la ayuda en la provincia de Herrera.

Chitré, Herrera/El presidente José Raúl Mulino visitó este domingo el hospital Cecilio Castillero en Chitré, provincia de Herrera. Durante su inspección, el mandatario supervisó la instalación de carpas refrigeradas con aire acondicionado para garantizar una atención digna e insumos médicos a los pacientes que enfrentan las inclemencias del clima.

El terremoto en Panamá causó severos daños materiales e infraestructurales en varias regiones del país, afectando principalmente a las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí. Pese a las afectaciones en estructuras clave, Mulino destacó como prioridad la preservación de las vidas humanas.

Asistencia humanitaria y suspensión de clases a nivel nacional

Durante su diálogo con los medios de comunicación y ciudadanos locales, el presidente Mulino aseguró que los suministros de primera necesidad, como agua potable y comida seca, ya están siendo distribuidos en las zonas impactadas y áreas de difícil acceso gracias a la logística aérea del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y al despeje gradual de las carreteras.

"Lo bueno dentro de todo lo que ha pasado es que no hay víctimas y que el pueblo panameño está tranquilo. Lo material lo vamos a resolver, pero lo importante es que no hay víctimas y eso es un milagro", afirmó enfáticamente el presidente José Raúl Mulino.

Respecto a la infraestructura pública, el mandatario confirmó que diversos centros de salud, hospitales y escuelas sufrieron afectaciones en su estructura. Por esta razón, anunció que para este lunes se suspenden las clases a nivel nacional, tanto en el sector público como en el privado, con el objetivo de evaluar los planteles educativos y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

"Mañana no va a haber clases a nivel nacional, privado y público, precisamente para terminar de calmar un poco esto y arrancar ya el martes el país completamente activado", explicó el presidente Mulino.

Tras concluir su paso por Chitré, el jefe de Estado continuará su gira de trabajo hacia las zonas montañosas de Herrera, incluyendo sectores como Pesé y Las Minas, para constatar directamente las necesidades de la población y asegurar que la ayuda humanitaria en Panamá llegue de manera transparente y oportuna a cada comunidad afectada.