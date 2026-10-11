Temblor en Panamá: Gobierno evalúa daños por el terremoto y coordina ayuda para las familias afectadas

El ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que las evaluaciones preliminares contabilizan unas 800 viviendas afectadas, 419 centros educativos y 21 instalaciones de salud. El Gobierno dispone de hasta $100 millones para atender la emergencia, mientras continúan las labores de asistencia en las comunidades de Azuero y Veraguas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno mantiene las evaluaciones de daños y la distribución de ayuda en las zonas afectadas por el terremoto registrado el viernes en Panamá. Hasta el momento, las cifras preliminares contabilizan aproximadamente 800 viviendas afectadas, 419 centros educativos, 21 instalaciones de salud y 27 personas heridas, informó el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Durante una entrevista en el programa Mesa de Periodistas, edición especial, Icaza explicó que las cifras pueden variar a medida que los equipos de respuesta lleguen a otras comunidades y completen las inspecciones. Entre las áreas con mayores afectaciones mencionó sectores de Los Santos, Tonosí, Mariato, Soná y Penonomé.

El funcionario indicó que, tras el sismo, se activó el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional y se establecieron coordinaciones regionales y provinciales para organizar la asistencia con la participación de distintas instituciones del Estado.

Según Icaza, las primeras 24 horas se dedicaron principalmente a evaluar los daños y determinar las necesidades de las comunidades. También se reportaron afectaciones en el suministro eléctrico, el acceso al agua potable, las carreteras y varios puentes.

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Ayuda llega a comunidades de difícil acceso

El ministro explicó que las condiciones de algunas vías han dificultado el traslado de suministros hacia las comunidades más afectadas. En Mariato, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas realizó reparaciones provisionales en una carretera para facilitar el acceso de los equipos de asistencia. También se reportaron daños en aproximadamente nueve puentes. Entre las estructuras bajo evaluación se encuentra el puente sobre el río Oria, de unos 90 metros de longitud.

Icaza señaló que las plantas potabilizadoras ya habían recuperado el 100% de su funcionamiento, aunque algunas comunidades todavía esperaban la restitución del servicio de agua potable. En cuanto al suministro eléctrico, informó que la empresa distribuidora mantenía alrededor de 200 brigadas desplegadas en las zonas afectadas. En la provincia de Los Santos y otros sectores de Azuero, varias familias perdieron sus viviendas o quedaron con estructuras inhabitables.

Durante la cobertura desde La Colorada de Los Santos, una familia relató que su casa colapsó con el primer movimiento sísmico y que sus integrantes intentaban recuperar algunas pertenencias entre los escombros. El testimonio también reflejó las dificultades de quienes permanecían fuera de sus hogares y dependían de la ayuda de vecinos y de los suministros que comenzaban a llegar a la comunidad.

Icaza indicó que el Ministerio de Vivienda está realizando evaluaciones para identificar a las familias que requieren asistencia. Las alternativas podrían incluir la reconstrucción de viviendas, reparaciones o trabajos de menor alcance, según las condiciones de cada inmueble y las necesidades identificadas. El funcionario agregó que algunas personas se encuentran en albergues o se han trasladado temporalmente a casas de familiares y amigos.

Gobierno dispone de hasta $100 millones para la emergencia

El ministro explicó que el decreto que declara el estado de emergencia establece recursos de hasta $100 millones, mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá, con fondos correspondientes a los presupuestos de 2026 y 2027.

De acuerdo con Icaza, estos recursos permitirán atender las necesidades derivadas del terremoto, mientras las instituciones avanzan en las evaluaciones y definen las acciones que deberán ejecutarse.

El secretario de Metas indicó que la comisión de alto nivel designada para coordinar, supervisar y fiscalizar la respuesta está integrada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, y el propio Icaza, con la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Añadió que el Gobierno espera completar, a más tardar el 31 de diciembre, las contrataciones contempladas en el decreto de emergencia. El funcionario también distinguió estos recursos de los previstos para atender posibles afectaciones del fenómeno de El Niño. Explicó que, para esa situación, ya se había realizado una evaluación de las necesidades presupuestarias de las instituciones involucradas.

¿Dónde se recibe la ayuda?

Icaza detalló que el Gobierno estableció puntos oficiales de acopio en distintas provincias para recibir y distribuir donaciones. En Coclé, el punto indicado es el aeropuerto de Penonomé; en Herrera, la Gobernación de Chitré, con distribución adicional desde las alcaldías de Los Pozos, Las Minas y Ocú, así como en otros puntos locales mencionados durante la entrevista.

En Los Santos, el centro de acopio está ubicado en el estadio de béisbol Flaco Bala Hernández, mientras que en Veraguas se reciben donaciones en la Gobernación de Santiago.

En la ciudad de Panamá, las donaciones se reciben en el Parque Omar, bajo la coordinación del despacho de la primera dama, y en el Centro Regional de Ayuda Humanitaria de Panamá Pacífico. El ministro señaló que las autoridades continuarían los recorridos y la distribución de suministros en Tonosí, Cambutal, Búcaro, Cañas, Mariato y otras comunidades afectadas.

Inspeccionan escuelas y mantienen operaciones del Canal

Sobre la suspensión de clases, Icaza explicó que el lunes se dedicaría a inspeccionar los centros educativos para determinar si reúnen las condiciones necesarias para recibir a estudiantes y docentes a partir del martes. La decisión, indicó, busca verificar la seguridad de la infraestructura luego del sismo y sus réplicas.

El funcionario recordó que el sistema público cuenta con más de 3,100 centros educativos y atiende a más de 800,000 niños y jóvenes. A ellos se suman poco más de 150,000 estudiantes del sistema particular, cuyas escuelas también pueden realizar las inspecciones correspondientes.

En materia de transporte, informó que el Metro de Panamá retomó operaciones desde las 7:00 a. m., luego de las pruebas de seguridad. MiBus también se encontraba operando, mientras que el aeropuerto internacional de Tocumen mantenía protocolos que podían ocasionar suspensiones temporales, desvíos de aeronaves y retrasos.

Respecto al Canal de Panamá, Icaza aseguró que las operaciones no se suspendieron durante el terremoto y que las inspecciones realizadas determinaron que la infraestructura se encontraba en buen estado. No obstante, indicó que las visitas a los centros de visitantes de Miraflores y Agua Clara permanecían suspendidas temporalmente mientras se completaban labores de limpieza y organización.