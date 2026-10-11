Clima en Panamá: Prevén condiciones marítimas variables y radiación UV extrema

En cuanto a los índices de radiación ultravioleta tipo B (UV-B), se esperan valores de entre 8 y 11, considerados muy altos y extremos.

Panamá/Las condiciones marítimas podrían experimentar cambios temporales durante los eventos de mal tiempo, debido al incremento de la velocidad del viento y al aumento momentáneo de la agitación del mar, según el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

En el litoral Caribe, se prevé que las condiciones del mar se mantengan generalmente favorables, con alturas de ola de hasta 1,53 metros. Sin embargo, podrían registrarse variaciones transitorias durante las tormentas.

Ante este panorama, se recomienda extremar las medidas de precaución durante las actividades de navegación, pesca y recreación costera, debido a la posibilidad de ráfagas de viento fuertes y cambios repentinos en el estado del mar.

La entidad señaló que, en cuanto a los índices de radiación ultravioleta tipo B (UV-B), se esperan valores de entre 8 y 11, considerados muy altos y extremos. Los niveles más elevados se registrarían durante las horas de mayor insolación, especialmente alrededor del mediodía y en las primeras horas de la tarde.

Ante estas condiciones, se recomienda limitar la exposición directa al sol y utilizar medidas de protección adecuadas para reducir los riesgos asociados con la radiación ultravioleta.

Finalmente, se exhorta a la población a seguir las recomendaciones y las normas establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), así como a mantenerse atenta a los avisos oficiales.