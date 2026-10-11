MLB previa| Dodgers vs Cerveceros: inicia la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Panamá/La mesa está servida para uno de los enfrentamientos más atractivos de los playoffs de las Grandes Ligas. Los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan este domingo 11 de octubre en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), en una revancha de la serie del año pasado, que terminó con una barrida de Los Ángeles.

El encuentro enfrenta a dos de los equipos más dominantes de la temporada regular de 2026: Milwaukee terminó con 103 victorias y Los Ángeles con 100. Los Dodgers buscan conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial, mientras que los Cerveceros intentarán cambiar la historia y acercarse a su primera corona desde que llegaron por última vez al Clásico de Otoño en 1982.

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Lanzadores abridores

Tarik Skubal será el encargado de abrir por Los Ángeles. El dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana llegó desde Detroit mediante un canje antes de la fecha límite de traspasos y viene de lanzar seis entradas con una carrera permitida y siete ponches ante Atlanta en el primer partido de la Serie Divisional.

Jacob Misiorowski está señalado como abridor de Milwaukee. El potente derecho, candidato al Cy Young de la Liga Nacional, se distingue por su recta de velocidad extraordinaria y su capacidad para generar ponches. En su primera apertura de la postemporada ante San Diego lanzó cuatro entradas, permitió dos carreras y ponchó a seis.

Claves del enfrentamiento

Duelo de ases: Skubal aporta experiencia en partidos de máxima presión y viene de una sólida apertura en la ronda anterior. Misiorowski, por su parte, combina velocidad y capacidad ponchadora, aunque Milwaukee necesitará que controle el conteo de lanzamientos para que pueda trabajar más allá de las primeras entradas.

aporta experiencia en partidos de máxima presión y viene de una sólida apertura en la ronda anterior. por su parte, combina velocidad y capacidad ponchadora, aunque Milwaukee necesitará que controle el conteo de lanzamientos para que pueda trabajar más allá de las primeras entradas. La ofensiva de Milwaukee: los Cerveceros se apoyan en el contacto, la paciencia en el plato y la velocidad en las bases. Jackson Chourio, William Contreras y Christian Yelich figuran entre las principales amenazas de su alineación.

los Cerveceros se apoyan en el contacto, la paciencia en el plato y la velocidad en las bases. Jackson Chourio, William Contreras y Christian Yelich figuran entre las principales amenazas de su alineación. El poder de Los Ángeles: Freddie Freeman, Max Muncy y Teoscar Hernández pueden cambiar el rumbo del partido con un solo batazo. La gran incógnita será cuánto pueden aportar Shohei Ohtani y Will Smith, quienes llegaron a esta serie buscando recuperar su mejor producción ofensiva.

Freddie Freeman, Max Muncy y Teoscar Hernández pueden cambiar el rumbo del partido con un solo batazo. La gran incógnita será cuánto pueden aportar Shohei Ohtani y Will Smith, quienes llegaron a esta serie buscando recuperar su mejor producción ofensiva. El papel de los relevistas: si los abridores no logran avanzar al menos cinco o seis entradas, el bullpen podría convertirse en el factor decisivo. Milwaukee viene de una Serie Divisional en la que sus relevistas limitaron considerablemente a San Diego.

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