Temblor en Panamá: Mulino realiza inspección a daños en Los Santos y Veraguas: ‘Vamos a apoyar en todo lo que se necesite’

El mandatario evaluó los daños en Tonosí, Las Tablas y Veraguas tras el sismo de 7.5. Anunció la declaratoria de emergencia y una inversión inicial de $100 millones para la reconstrucción de vías.

Los Santos, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recorrió este sábado la provincia de Los Santos y Veraguas, una de las zonas con mayores estragos tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

Durante su gira por la provincia de Los Santos, específicamente en Tonosí y Las Tablas, y en la provincia de Veraguas, el mandatario Mulino confirmó que, a pesar de la severa destrucción de infraestructura, no se han registrado víctimas fatales.

"No hay ningún muerto, no hay ningún desaparecido. Eso es una bendición", expresó Mulino al evaluar la situación sobre el terreno, donde miles de personas pasan la noche a la intemperie por temor a las réplicas.

Sobre la atención médica, el presidente detalló que los hospitales de la región resistieron el sismo, aunque muchos pacientes prefieren permanecer afuera por nerviosismo. "Una pobre señora dando a luz en medio del estacionamiento, en una carpa. Temas que son humanamente dramáticos, pero por suerte, reitero, no hay muertos", relató tras visitar los centros de salud.

Estado de emergencia y rechazo a la desinformación

Para hacer frente a la crisis, el gobierno activó un estado de emergencia nacional que permite la contratación directa de obras y la movilización inmediata de recursos. "Destinamos hasta 100 millones de dólares en el día de hoy", anunció Mulino, aclarando que la cifra podría aumentar a medida que los equipos técnicos terminen las evaluaciones estructurales.

Asimismo, destacó la integración de redes de telecomunicaciones para garantizar que las familias puedan comunicarse. "Telefónica ha integrado la red con Más Móvil con el ánimo de que tengamos toda la comunicación, porque eso es fundamental", explicó, agradeciendo también las donaciones de la Zona Libre de Colón y el envío de catres y carpas.

Ante el caos generado por las redes sociales, el presidente hizo un enérgico llamado a la población para que se guíe únicamente por los canales oficiales. "La entidad, como Sinaproc, es la única que está autorizada a dar información. Todo lo demás yo lo catalogo bochinche", sentenció, pidiendo a los usuarios que eviten especular para mantener la calma nacional.

Con el apoyo de organismos internacionales, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, y la empresa privada, el gobierno trabaja contrarreloj. "Es la tercera catástrofe que me pasa a mi gobierno y de las otras hemos salido, y de esta vamos a salir también", concluyó el presidente, pidiendo fe y paciencia a los ciudadanos mientras se normaliza la situación.

Con información de Meredith Serracín y Ney Castillo.