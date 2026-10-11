Temblor en Panamá: Al menos 14 escuelas con daños estructurales en Bocas del Toro

El Ministerio de Educación realiza inspecciones técnicas en los planteles afectados para evaluar la posible suspensión de clases a nivel nacional.

Bocas del Toro/Las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) confirmaron que al menos 14 centros educativos en la provincia de Bocas del Toro presentaron daños estructurales tras el fuerte sismo de magnitud 7.5 que sacudió el territorio nacional.

Equipos de evaluación y personal técnico en sitio realizan las inspecciones correspondientes en cada plantel escolar para verificar la magnitud de las afectaciones y determinar los trabajos de mantenimiento de urgencia que se requieran.

Evaluaciones técnicas definirán el futuro de las clases

La directora regional de Educación, Dinora Downer de Miranda, detalló que los informes definitivos sobre la infraestructura escolar se consolidarán tras completar los recorridos de campo.

Según explicó la funcionaria, los resultados de los peritajes permitirán tomar decisiones sobre la seguridad de los estudiantes y docentes, sin descartar la suspensión de clases a nivel nacional si las condiciones así lo exigen.