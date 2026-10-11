Temblor en Panamá: COE reporta 910 viviendas afectadas y advierten que cifra podría aumentar

El director del Centro de Operaciones de Emergencias, René García, informó que el personal ha evaluado 910 viviendas afectadas, una cifra que podría aumentar a medida que lleguen a más comunidades. Las lluvias, los deslizamientos y los daños en puentes han dificultado el acceso a algunas zonas, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevas réplicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 910 viviendas afectadas por el sismo registrado en Panamá, según el balance actualizado hasta las primeras horas del día en que se realizó la entrevista. La cifra podría aumentar a medida que los equipos de evaluación lleguen a más comunidades y determinen el alcance de los daños.

René García, director del COE, explicó que el número corresponde a viviendas que el personal ha podido inspeccionar. Sin embargo, todavía hay sectores donde no se han iniciado las evaluaciones, por lo que no es posible establecer cuántas casas resultarán afectadas en total.

El funcionario señaló que el balance de personas damnificadas también podría cambiar, ya que los equipos deben determinar en cada caso si los daños son parciales o si las condiciones de la vivienda obligan a sus ocupantes a abandonarla.

Réplicas continúan, aunque reportan una disminución

El COE utiliza un sistema de información geográfica basado en ArcGIS para ubicar el sismo original y las réplicas registradas en el país. Según explicó García, el mapa permite identificar dónde ocurren estos movimientos y observar su frecuencia y magnitud.

La mayor parte de las réplicas se ha concentrado en la península de Azuero, especialmente en el área de Tonosí, aunque también se han registrado movimientos en la provincia de Chiriquí. García indicó que, de acuerdo con la información suministrada por especialistas de Geociencias, las réplicas pueden continuar durante un periodo variable. En algunos lugares pueden disminuir después de pocos días, mientras que en otros se prolongan por más de una semana.

El director del COE señaló que durante las últimas horas se había observado una reducción en la cantidad y la magnitud de estos movimientos, en comparación con el primer día, cuando se registraron réplicas de hasta 6.9. No obstante, aclaró que no es posible predecir cuánto tiempo continuarán ni cuál será la magnitud de las próximas.

Las autoridades mantienen las labores para llegar a las comunidades afectadas y determinar qué suministros necesitan. García explicó que el COE coordina estas acciones con instituciones como el Servicio Nacional Aeronaval y el Cuerpo de Bomberos, entre otras entidades que participan en la respuesta.

En algunos sectores de la provincia de Los Santos, particularmente en el área de Tonosí, el acceso se vio limitado por las condiciones de dos puentes que resultaron afectados. Tras las evaluaciones correspondientes, se determinó que era seguro utilizarlos y los equipos comenzaron a llegar a algunas de las comunidades.

El director del COE advirtió que la identificación de nuevas zonas afectadas es un proceso que continúa conforme los equipos avanzan. En ocasiones, explicó, el personal llega a una comunidad y recibe información sobre otros poblados cercanos que también requieren asistencia. A esta situación se suman las lluvias y los deslizamientos registrados en carreteras de Azuero y Veraguas, que han dificultado o retrasado el desplazamiento de los equipos hacia determinados puntos.

García señaló que las autoridades atienden de forma paralela la emergencia por el sismo y el aviso de vigilancia relacionado con las condiciones meteorológicas, incluidos los posibles efectos de las lluvias y el oleaje. La ayuda se organiza de acuerdo con las necesidades identificadas en cada comunidad e incluye suministros básicos como agua, alimentos y colchonetas.

¿Qué pasará con las actividades de noviembre?

Consultado sobre una posible suspensión de las actividades festivas previstas para noviembre, el director del COE indicó que, hasta el momento, no se evaluaba esa medida desde el centro de operaciones.

García hizo referencia a las declaraciones del presidente José Raúl Mulino, quien había señalado que el país continuaría con sus actividades mientras se atendía la emergencia. Según el funcionario, las decisiones dependerán de cómo evolucione la situación durante las próximas semanas.

El director del COE indicó que se espera que para las fiestas patrias las condiciones hayan vuelto a la normalidad, siempre que no ocurra otra situación de emergencia de características similares.

Con información de Yohany Guevara