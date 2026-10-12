Temblor en Panamá: Contraloría facilita uso de fondos de juntas comunales para comprar alimentos y agua

Durante la emergencia, también se permitirá utilizar los vehículos de las juntas comunales sin necesidad de salvoconducto, para apoyar el traslado de personas heridas y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República anunció medidas para facilitar el uso de fondos de inversión de las juntas comunales en la compra de alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad para las comunidades afectadas por la emergencia tras el sismo.

La disposición permitirá utilizar los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piops) y el Programa de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBIS) que otorga la Autoridad Nacional de Descentralización para atender necesidades urgentes, de conformidad con los manuales de operación establecidos.

Anualmente, las juntas comunales reciben del Piops $110,000.00; por ley, las autoridades locales deben destinar un mínimo del 70% para proyectos de inversión comunitaria y un máximo del 30% para gastos de funcionamiento.

Mientras que el IBI se destina en base a la fórmula solidaria, y la ley establece que ningún municipio puede recibir menos de $500 mil anualmente.

En el país hay 81 alcaldías y 701 representantes de corregimientos.

Las medidas fueron coordinadas con representantes de corregimiento y alcaldes. Según el comunicado, la flexibilización busca agilizar la asistencia, manteniendo los controles sobre los recursos públicos.

Durante la emergencia, también se permitirá utilizar los vehículos de las juntas comunales sin necesidad de salvoconducto, para apoyar el traslado de personas heridas y brindar asistencia a las comunidades afectadas.

La institución habilitó un centro de llamadas para atender consultas de las autoridades locales y facilitar las gestiones relacionadas con la emergencia.

“La prioridad es atender oportunamente a la población afectada, garantizando al mismo tiempo el uso responsable y transparente de los recursos públicos”, expresó la Contraloría en el comunicado.