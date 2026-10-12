Temblor en Panamá: Minsa prevé $60.9 millones para intervenir 67 instalaciones de salud

Según el balance divulgado este lunes 12 de octubre, se evaluaron 842 instalaciones de salud en todo el país . De estas, 66 presentaron afectaciones leves que no comprometen su integridad, mientras que el hospital de Tonosí resultó seriamente comprometido.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció un presupuesto disponible estimado de $60.9 millones para intervenir 67 instalaciones sanitarias en seis provincias, tras el sismo del pasado 9 de octubre. El hospital rural de Tonosí quedó inhabilitado y deberá ser reemplazado por una nueva instalación.

Según el balance divulgado este lunes 12 de octubre, se evaluaron 842 instalaciones de salud en todo el país. De estas, 66 presentaron afectaciones leves que no comprometen su integridad, mientras que el hospital de Tonosí resultó seriamente comprometido.

Para este último, el Minsa aseguró que se emitió la orden de licitación para construir un nuevo hospital, con un costo superior a $30 millones.

El plan de intervención comprende instalaciones de Herrera, Los Santos, Coclé, Chiriquí, Veraguas y Panamá, con un presupuesto estimado de $60,916,000.

Atención en instalaciones temporales

A 72 horas del sismo, la institución reportó atención a más de 6,000 pacientes, con más de 3,000 atenciones en la red primaria y más de 3,500 en la hospitalaria.

Para mantener los servicios, se habilitaron carpas, hospitales de campaña y áreas adaptadas. Entre las instalaciones que operan bajo estas modalidades están el Hospital Cecilio A. Castillero, el Hospital Aquilino Tejeira —evacuado y funcionando en un hospital modular—, el Minsa-Capsi de Macaracas, el Centro de Salud de Los Pozos y el Hospital de San Félix.

En el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas se realizan reparaciones no estructurales para restituir plenamente los servicios.

El Minsa también detalló la distribución de 16 carpas donadas por Unicef: 11 para Azuero, tres para el Hospital de San Félix y dos instaladas en el Hospital San Miguel Arcángel como apoyo a la red metropolitana.

Traslados y continuidad de la hemodiálisis

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas coordinó 26 traslados aéreos y 118 terrestres hacia instalaciones de mayor complejidad, según el comunicado.

Además, se reubicaron 405 pacientes de hemodiálisis que recibían tratamiento en la antigua Maternidad del Hospital Santo Tomás, clausurada por afectaciones del sismo. La institución aseguró que sus tratamientos continúan sin interrupciones.

La respuesta incluyó la activación del Centro de Operaciones de Emergencias en Salud en la sede central y de los centros de emergencia regionales en las 15 regiones de salud.