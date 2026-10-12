Gobierno espera comenzar esta semana la construcción de las primeras casas para damnificados

El Gobierno prevé que las nuevas viviendas que deban construirse incorporen criterios de resistencia sísmica, de acuerdo con las condiciones de la región.

El Ejecutivo prevé iniciar esta semana la remoción de escombros y la construcción de las primeras viviendas, mientras continúa la evaluación de los daños en las provincias afectadas por el terremoto de 7.7 el pasado viernes. El balance preliminar también incluye 21 centros de salud y alrededor de 16 puentes con algún grado de afectación.

El Gobierno mantiene las evaluaciones de los daños ocasionados por el sismo que ha dejado afectaciones en viviendas, centros educativos, instalaciones de salud y carreteras, principalmente en sectores del interior del país.

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó este lunes que el último balance contabiliza aproximadamente 1,250 viviendas afectadas y más de 600 escuelas con algún grado de daño. Además, se han identificado 21 centros de salud afectados y cerca de 16 puentes con daños.

Durante una entrevista, Icaza explicó que las cifras corresponden a evaluaciones preliminares y podrían aumentar conforme avancen las inspecciones en las comunidades afectadas.

El funcionario detalló que, durante los recorridos realizados junto al presidente de la República, se visitaron sectores de Guararé, Tonosí, Isla Cañas, Cambutal, Búcaro y Mariato, además de Santiago, Chitré y Ocú.

Gobierno busca iniciar esta semana la reconstrucción de viviendas

Icaza indicó que una de las prioridades del Gobierno es comenzar esta semana con la remoción de escombros, el traslado de materiales y la construcción de las primeras viviendas para las familias que perdieron sus casas.

El secretario de Metas señaló que el Ministerio de Vivienda continúa con el levantamiento de información para determinar cuáles inmuebles necesitan reparaciones y cuáles deben reconstruirse por completo.

No todas las 1,250 viviendas contabilizadas tendrán que ser reconstruidas, aclaró el funcionario, al explicar que el inventario incluye distintos niveles de afectación.

El Gobierno también reporta poco más de 800 personas en albergues, mientras otras familias permanecen con parientes o amigos tras los daños registrados en sus hogares.

Icaza reconoció que la reconstrucción tomará tiempo, pero sostuvo que la intención es iniciar los trabajos cuanto antes para brindar una respuesta a las comunidades afectadas.

Puentes y carreteras presentan daños importantes

La infraestructura vial figura entre las principales preocupaciones de las autoridades, debido a que los daños en carreteras y puentes han dificultado el acceso a varias comunidades.

Entre los puntos identificados está el puente sobre el río Oria, que presenta daños importantes y no permite el paso, ni siquiera de vehículos livianos, según explicó Icaza.

También mencionó afectaciones en tramos de las carreteras hacia Búcaro y Mariato, así como en otras vías construidas sobre fallas geológicas.

En uno de los sectores inspeccionados, el movimiento del terreno provocó que una parte de la carretera se levantara y otra se hundiera, con una diferencia de nivel cercana a los dos metros.

El Ministerio de Obras Públicas ha iniciado coordinaciones con empresas privadas para atender los puntos prioritarios, remover escombros y recuperar el acceso a comunidades como Tonosí, Cañas, Cambutal, Búcaro y Mariato.

Hasta el momento, el balance preliminar del Gobierno también incluye 27 personas lesionadas a causa del sismo.

Hospitales y centros de salud deben completar evaluaciones

Otra de las prioridades es determinar si las instalaciones sanitarias afectadas pueden volver a utilizarse con seguridad.

Icaza explicó que el inventario incluye 21 hospitales y centros de salud con algún grado de afectación. La meta del Gobierno es culminar las revisiones técnicas en las próximas 48 horas para determinar cuáles instalaciones pueden retomar sus operaciones con normalidad.

El funcionario señaló que las evaluaciones deben abarcar tanto los elementos estructurales como los no estructurales, antes de trasladar nuevamente a los pacientes que permanecen en áreas provisionales, incluidas carpas.

La decisión dependerá de que los especialistas confirmen que las instalaciones ofrecen condiciones seguras para pacientes, familiares y personal sanitario.

Emergencia contempla hasta $100 millones

Tras la declaración del estado de emergencia, aprobada por el Consejo de Gabinete el sábado, el Gobierno estableció un tope de $100 millones para atender las afectaciones durante las vigencias fiscales de 2026 y 2027.

Icaza explicó que la medida permite utilizar procedimientos de contratación más expeditos bajo la Ley 22, con el propósito de acelerar las intervenciones necesarias.

Las contrataciones deberán mantener precios competitivos de mercado y estarán sujetas a la coordinación, supervisión y fiscalización de una comisión de alto nivel integrada por funcionarios del Gobierno. También estarán sometidas al control posterior de la Contraloría General de la República.

El secretario de Metas agregó que los ministerios cuentan con recursos dentro de sus presupuestos de 2026 que podrían destinarse a las necesidades derivadas de la emergencia.

Asimismo, afirmó que el Gobierno no solicitará una dispensa de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal para superar el límite establecido para el déficit fiscal de 2026, fijado en 3.5%, según indicó durante la entrevista.

Gobierno pide reforzar las normas de construcción

Las afectaciones también reabrieron el debate sobre la seguridad de las edificaciones en las zonas con actividad sísmica.

Icaza recordó que el Reglamento Estructural Panameño es de cumplimiento obligatorio en todo el país y señaló que los municipios deben garantizar que los planos y las construcciones cumplan con las disposiciones vigentes.

El funcionario consideró necesario reforzar la rigurosidad en la revisión de los planos estructurales y suspender las construcciones que se ejecuten sin los permisos correspondientes.

Según explicó, algunas de las viviendas afectadas muestran elementos de acero de refuerzo que, a simple vista, parecen insuficientes para soportar movimientos sísmicos de esta magnitud, por lo que insistió en la importancia de cumplir las normas técnicas.

El Gobierno prevé que las nuevas viviendas que deban construirse incorporen criterios de resistencia sísmica, de acuerdo con las condiciones de la región.

Centros de acopio continúan recibiendo donaciones

Icaza informó que el centro de acopio del Parque Omar permanecerá abierto este lunes y martes para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas.

Agradeció la respuesta de la población y detalló que el domingo se enviaron 16 camiones con ayuda hacia centros de acopio en Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

Los puntos de recepción mencionados incluyen instalaciones de la Policía Nacional en Herrera, el estadio Flaco Bala Hernández en Los Santos, el aeropuerto de Penonomé y la Gobernación de Veraguas, en Santiago.

El funcionario aseguró que las donaciones enviadas llegaron a sus destinos y agradeció la participación de organizaciones, gremios, clubes cívicos, fundaciones y ciudadanos que se han sumado a las labores de apoyo.

Las autoridades continuarán los recorridos por las zonas afectadas para actualizar el inventario de daños y definir las intervenciones prioritarias.