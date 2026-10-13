Clima en Panamá: Mantienen vigilancia por lluvias, tormentas y riesgos de inundaciones en varias provincias del interior

En el Pacífico, se esperan nublados a lo largo de la vertiente, generando lluvias dispersas entre débiles a moderados persistentes sobre sectores que cuentan con muy altos acumulados de lluvia previos: Veraguas (sur y centro), Herrera, Los Santos y Panamá Este.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advirtió sobre la posibilidad de desbordamientos de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos de tierra durante la mañana de este martes 13 de octubre, debido a la saturación de los suelos en sectores de Veraguas, Herrera y Los Santos. Desde la tarde del 12 de octubre, se activó un aviso de vigilancia por lluvias, tormentas y fuertes vientos a nivel nacional.

Para este martes 13 de octubre, en la vertiente del Caribe, se espera una con aguaceros en zonas marítimas y posibilidad de generar algunas incursiones a costas, especialmente desde Bocas del Toro hasta Colón, en la Costa Abajo.

Durante la tarde, se prevén aguaceros dispersos hasta muy fuertes con actividad eléctrica y potencial de ráfagas de viento abarcando desde Colón hasta Guna Yala, mientras que en el resto de la vertiente se prevén lluvias intermitentes de ligeras a moderadas; estas condiciones se mantendrán hasta horas nocturnas y se irán disipando paulatinamente.

Por otro lado, en el Pacífico, se esperan nublados a lo largo de la vertiente, generando lluvias dispersas entre débiles a moderadas persistentes sobre sectores que cuentan con muy altos acumulados de lluvia previos: Veraguas (sur y centro), Herrera, Los Santos y Panamá Este (Chimán y Serranía del Majé); sin embargo, sobre el golfo de Panamá, Darién y la comarca Emberá Sambú, son probables aguaceros de variada intensidad y potencial de tronadas.

El Imhpa, además, advirtió que existe una alta saturación de suelos, con posibilidad de desborde de ríos y quebradas, inundaciones y deslizamientos en sectores de Veraguas centro y sur (Mariato, Quebro), oeste de Herrera (Las Minas, Los Pozos, Macaracas) y oeste de Los Santos (Tonosí y Llano de Piedra) o sectores aledaños a los mencionados.

En la tarde y la noche se prevé que se mantengan de intermitentes a persistentes lluvias dispersas entre débiles a moderadas con episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica a lo largo de la vertiente, pero con episodios hasta muy fuertes sobre Panamá (especialmente norte y este), Darién y la comarca Emberá también registran posibilidad de anegaciones, inundaciones, deslizamientos y caída de árboles sobre la región oriental y no se descartan en la península de Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 22 °C y 25 °C, mientras que en las montañas y la cordillera Central se esperan valores de entre 10 °C y 16 °C. Las máximas estarán entre 25 °C y 29 °C, y en la cordillera Central se situarán entre 17 °C y 23 °C.

Los vientos del suroeste y sur predominarán en la vertiente del Pacífico y en el Caribe central y oriental, con velocidades de entre 15 y 30 km/h. Se podrían registrar ráfagas superiores a los 45 km/h, principalmente en el centro y sur de Veraguas, el sur de Los Santos, el golfo de Panamá, el este de Panamá, Guna Yala, Darién y la comarca Emberá Sambú.

En el Caribe occidental, los vientos cambiarán entre el noreste y el sureste, con velocidades débiles a ligeras.

En el litoral Caribe se esperan olas de entre 0.5 y 1 metro de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas podrían alcanzar entre 0.5 y 2 metros, con periodos de 16 a 18 segundos. El Imhpa recomienda precaución a bañistas y embarcaciones artesanales, especialmente en el centro y oriente de la vertiente.

Los índices máximos de radiación ultravioleta UV-B se mantendrán de bajos a moderados en el territorio nacional, con excepción de Bocas del Toro, donde se prevén niveles muy altos.

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