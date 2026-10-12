Temblor en Panamá: Gobernación de Chiriquí habilita centro de acopio para familias afectadas

El centro de acopio estará habilitado hasta el viernes 16 de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para las personas que deseen contribuir con esta iniciativa solidaria.

Chiriquí/La Gobernación de Chiriquí habilitó un centro de acopio para recibir donaciones de alimentos, agua y artículos de aseo destinados a las personas y familias afectadas por el sismo que impactó distintas regiones del país.

En este punto de recolección, ubicado en la Gobernación de Chiriquí, ciudadanos continúan llevando sus aportes para apoyar a las comunidades afectadas en el oriente de la provincia, las comarcas indígenas y las provincias centrales.

Entre quienes han acudido a entregar donaciones, varios ciudadanos destacaron la importancia de la solidaridad ante las dificultades que atraviesan las familias que sufrieron daños a causa de los movimientos sísmicos.

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La gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría, explicó que la recepción y distribución de la ayuda se desarrolla bajo las directrices de los estamentos de seguridad y en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

“Seguir todas las directrices de los estamentos de seguridad encabezados por el COEN. Hay una directriz por parte del presidente y todo está coordinado con la gobernadora, que es donde están todos los estamentos, y así hemos trabajado”, manifestó Santamaría.

El centro de acopio estará habilitado hasta el viernes 16 de octubre, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para las personas que deseen contribuir con esta iniciativa solidaria.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la coordinación en la recepción de los víveres y demás artículos, con el propósito de que la ayuda llegue a las familias que más lo necesitan en las zonas afectadas por el sismo.

Con información de Demetrio Ábrego