Temblor en Panamá: Habilitan centros de acopio en Penonomé para ayudar a familias afectadas

Uno de los puntos de recolección está ubicado frente a la Alcaldía de Penonomé, en el parque de los Ilustres, donde voluntarios reciben las donaciones hasta las 10:00 p.m.

Penonomé, Coclé/Dos centros de acopio habilitados en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, reciben donaciones para apoyar a las familias afectadas por el sismo que impactó varias comunidades del país, especialmente en áreas de difícil acceso.

Uno de los puntos de recolección está ubicado frente a la Alcaldía de Penonomé, en el parque de los Ilustres, donde voluntarios reciben las donaciones hasta las 10:00 p.m. En este lugar continúan llegando aportes de personas y empresas privadas que se han sumado a la iniciativa solidaria.

Valentín Arosemena, de la Alcaldía de Penonomé, explicó que la jornada cuenta con la participación de numerosos voluntarios, incluidos jóvenes que se han organizado para colaborar con la recepción y distribución de los insumos.

Indicó que entre los productos más necesarios se encuentran los alimentos secos, que posteriormente son trasladados a las familias damnificadas que residen en comunidades de difícil acceso.

El segundo centro de acopio fue habilitado en Cristo Sembrador, por iniciativa de la Iglesia católica. Este punto recibe donaciones todos los días, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Los organizadores reiteraron el llamado a la ciudadanía y a la empresa privada a sumarse a esta causa mediante la donación de alimentos y otros insumos que permitan atender las necesidades de las personas afectadas.

La ayuda recolectada en ambos puntos busca llegar a las comunidades que requieren asistencia tras las afectaciones ocasionadas por el movimiento sísmico.

Con información de Nathaly Reyes