Damnificados por terremoto en Coclé improvisan refugios en el centro de salud El Bajito de San Miguel

Sectores como Los Darieles, Santana, Visto, El Valle de San Miguel y El Bajito de San Miguel son los puntos donde las comunidades se mantienen a la espera de evaluaciones técnicas y soluciones definitivas que les brinden tranquilidad.

Coclé/La emergencia generada tras el terremoto ha golpeado con fuerza al norte del distrito de Penonomé, específicamente en la comunidad de El Bajito de San Miguel, en la provincia de Coclé. Más de 50 familias se mantienen albergadas de manera temporal en las instalaciones del puesto de salud local y sus alrededores debido a los graves daños que sufrieron sus viviendas.

Los residentes relataron que temen regresar a sus hogares ante el riesgo inminente de colapso, ya que las estructuras presentan fisuras profundas y rajaduras considerables. Además de los daños directos en las casas, se han registrado deslizamientos de tierra muy cerca de las residencias en estas zonas montañosas de difícil acceso.

Ante la falta de condiciones seguras, los afectados han tenido que improvisar espacios para cocinar, dormir en carpas, hamacas o bajo los aleros del puesto de salud. A pesar de que personal del Sistema Nacional de Protección Civil se ha presentado en el área para llevar ayuda humanitaria, comida e insumos, las familias hacen un llamado urgente a las autoridades del Ministerio de Vivienda y otras instituciones para recibir una pronta respuesta.

Los moradores manifestaron la zozobra con la que viven ante las réplicas que continúan percibiéndose en la zona. Sectores como Los Darieles, Santana, El Valle de San Miguel y El Bajito son los puntos donde las comunidades se mantienen a la espera de evaluaciones técnicas y soluciones definitivas que les brinden tranquilidad.

Información de Nathalie Reyes

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