Temblor en Panamá: Mulino llega a Penonomé para coordinar ayuda e inspeccionar daños tras el terremoto

Durante su recorrido, el mandatario hizo un llamado a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Coclé/El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó a Penonomé, provincia de Cocle, para coordinar las labores de asistencia e inspeccionar los daños ocasionados por el terremoto de 7.5 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre. Hasta el momento, no se han confirmado fallecidos a causa del movimiento telúrico, según la información disponible.

Durante su recorrido, el mandatario hizo un llamado a la población a mantener la calma y seguir las instrucciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), entidad encargada de brindar información oficial sobre la emergencia.

“Lo más importante aquí es preservar la calma, por favor, atender las instrucciones del Sinaproc, que es el único ente autorizado para dar actualizaciones cada cierto tiempo, para evitar la especulación y la inseguridad respecto a lo que está sucediendo”, manifestó Mulino.

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El presidente reconoció que la emergencia tiene distintos niveles de afectación en el territorio nacional y señaló que la Policía Nacional se mantiene al frente de las labores de seguridad para contribuir al manejo de la situación.

Además, adelantó que se coordinará el envío de más recursos y suministros para responder a las necesidades de las comunidades afectadas, entre ellos agua y artículos para niños.

Mulino también agradeció a varios mandatarios sudamericanos que se comunicaron con él para expresar su solidaridad y disposición a colaborar con Panamá ante la emergencia.

“En nombre del pueblo panameño, pues muchas gracias”, expresó el mandatario al referirse al respaldo recibido de sus homólogos.

Mientras continúan las evaluaciones de los daños, las autoridades mantienen el llamado a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales y evitar la difusión de datos no confirmados.

Con información de Nathaly Reyes