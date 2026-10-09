Temblor en Panamá: Hospitales de Herrera y Veraguas atienden a pacientes en exteriores

Las réplicas obligaron a evacuar pacientes en los hospitales Cecilio Castillero y Luis “Chicho” Fábrega. Personal especializado evalúa las estructuras, mientras se habilitan espacios externos para mantener la atención médica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las fuertes réplicas del terremoto registrado este viernes 9 de octubre en Panamá obligaron a evacuar pacientes de varios hospitales del interior del país y habilitar áreas exteriores para continuar brindando atención médica.

En el Hospital Cecilio Castillero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, el personal de salud trasladó camas e incluso incubadoras hacia los estacionamientos para atender a los pacientes fuera de las instalaciones, ante la sucesión de movimientos sísmicos.

Las autoridades médicas dispusieron la evacuación como medida preventiva, mientras personal especializado evalúa las condiciones de la infraestructura hospitalaria.

Ante esta situación, se hizo un llamado a la población para que utilice de manera responsable los servicios de urgencias y acuda a ellos cuando realmente lo necesite.

Instalan hospital campaña en Santiago

En el Hospital Regional Luis “Chicho” Fábrega, en Santiago de Veraguas, también fueron evacuados cientos de pacientes y se instaló un hospital de campaña para mantener la atención médica en medio de la emergencia.

La directora del centro hospitalario explicó que la medida se tomó debido a la situación generada por los movimientos sísmicos. El hospital funciona las 24 horas del día, por lo que fue necesario adoptar alternativas para procurar la continuidad de los servicios.

La situación también estuvo marcada por una interrupción del suministro eléctrico. Ante este inconveniente, se trasladaron equipos especiales que cuentan con respaldo de energía para facilitar la atención de los pacientes.

Mientras tanto, continúan las evaluaciones de la estructura del hospital para determinar sus condiciones y establecer las medidas necesarias.

Las acciones en ambos centros médicos buscan resguardar a los pacientes y al personal de salud mientras se desarrollan las inspecciones correspondientes, en medio de las réplicas registradas tras el sismo.

Con información de Eduardo Javier Vega y Ney Castillo