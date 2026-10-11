Temblor en Panamá: Comunidades afectadas de Penonomé solicitan ayuda

Residentes de Penonomé reportan afectaciones en sus viviendas y solicitan alimentos tras el terremoto y las réplicas registradas en el país.

Provincia de Coclé./A tres días del terremoto registrado en el país, en el distrito de Penonomé se percibe mayor tranquilidad; sin embargo, persisten las afectaciones en estructuras emblemáticas y residencias de distintas comunidades.

En Sonadora, una vivienda de quincha con más de 150 años de antigüedad colapsó a consecuencia del movimiento sísmico. Rosabel, residente del distrito, contó a TVN Noticias que ha brindado albergue a las personas afectadas.

Con el apoyo de la comunidad, los residentes han logrado recuperar algunas pertenencias de quienes perdieron su vivienda.

La residente explicó que, ante la falta de viviendas convencionales que les permitan vivir en condiciones más cómodas, algunas familias continúan habitando construcciones antiguas.

En esta comunidad, cerca de 721 personas se han visto afectadas, según la información suministrada.

Además de las afectaciones en sus viviendas, los residentes solicitan ayuda con alimentos, debido a que, según indicaron, los supermercados han permanecido cerrados.

“Hemos dormido afuera, con la incertidumbre de las réplicas. Tenemos pocos alimentos porque los supermercados están todos cerrados”, manifestó una de las residentes.

Mientras tanto, las familias continúan buscando alternativas para resguardarse y atender sus necesidades tras la emergencia.

Con información de Nathalie Reyes.