Temblor en Panamá: Órgano Judicial mantiene suspendidos términos judiciales en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas

Tras evaluar las afectaciones físicas y estructurales en despachos y oficinas judiciales y administrativas, la Corte Suprema de Justicia decidió mantener la suspensión de los términos judiciales y las labores en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. En el resto del país, las actividades se reanudarán este lunes 12 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Órgano Judicial mantendrá la suspensión de los términos judiciales y de las labores en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, tras una evaluación de los daños físicos y estructurales registrados en sus instalaciones por el terremoto de 7.5 producido el pasado 9 de octubre y las réplicas posteriores.

La decisión fue comunicada este domingo 11 de octubre por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, luego de mantener comunicación y coordinación con las autoridades judiciales de todo el país.

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Según el comunicado, las evaluaciones abarcaron los despachos y las oficinas judiciales y administrativas de la institución, con el objetivo de determinar las afectaciones ocasionadas por los movimientos sísmicos.

En las demás provincias, el Órgano Judicial levantará la suspensión de los términos judiciales y reanudará sus labores a partir del lunes 12 de octubre de 2026.

La medida establece, por tanto, que las actividades permanecerán suspendidas en las cuatro provincias señaladas mientras continúan las acciones correspondientes, aunque el comunicado no precisa una fecha para el levantamiento de esa restricción.