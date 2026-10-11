Temblor en Panamá: Ministra Montalvo afirma que ayuda humanitaria llega a zonas aisladas

Desde Las Tablas, la ministra Dinoska Montalvo y el director del Sinaproc, Omar Smith, detallaron el despliegue de ayuda humanitaria y el estado de emergencia tras el terremoto del 9 de octubre.

Las Tablas, Los Santos/Este domingo 11 de octubre, las autoridades continuaron con la evaluación de daños y la entrega de ayuda humanitaria tras el sismo de 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre.

Desde Las Tablas, en la provincia de Los Santos, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director del Sinaproc, Omar Smith, ofrecieron un balance de la emergencia, destacando la ausencia de víctimas mortales y la prioridad de atender los daños estructurales.

Prioridades: salud, educación y servicios básicos

La ministra Dinoska Montalvo enfatizó que el enfoque principal del Gobierno es restablecer los servicios vitales. "Estamos priorizando la educación, las estructuras de salud, el agua y el suministro eléctrico", señaló.

A pesar de que el terremoto en Panamá provocó el colapso de varias edificaciones, el balance oficial confirma cero pérdidas humanas.

Mientras los equipos técnicos completan el mapeo de los corregimientos, se han habilitado albergues para quienes temen regresar a sus viviendas. Las brigadas también inspeccionan edificios altos y redes de gas para prevenir riesgos secundarios.

Despliegue y evaluación de viviendas

Por su parte, Omar Smith detalló que la magnitud del sismo en Los Santos y otras provincias supera al terremoto de 1991.

El director del Sinaproc informó que se estiman más de 500 residencias afectadas, muchas de ellas destruidas, por lo que se diseñará un programa de reconstrucción.

Para esta misión, se movilizan más de 10,000 personas entre funcionarios, voluntarios comunitarios que usan sus propios vehículos y médicos internos del Hospital Anita Moreno.

El operativo cuenta con 1,200 unidades del Sinaproc, 2,000 del Senan, 13,000 policías y el apoyo de la Aeronaval, que opera con seis helicópteros, incluyendo dos facilitados por Estados Unidos, para llegar a las comunidades aisladas por deslaves.

Estado de emergencia y llamado a la población

Para financiar la atención, el Ejecutivo declaró un estado de emergencia que incluirá una inversión inicial de 100 millones de dólares.

Ante esto, Dinoska Montalvo aclaró que, a diferencia de las inundaciones, no se requieren donaciones de ropa ni enseres, ya que la crisis es de infraestructura. "El país no se va a detener", sentenció la ministra, llamando a la calma y a mantenerse en familia mientras las instituciones asumen la reconstrucción de la zona.

Las autoridades reiteraron que los proyectos de infraestructura que ya estaban en marcha antes del desastre no deben confundirse con los fondos de esta nueva emergencia, los cuales serán transparentes y de dominio público una vez se publiquen en Gaceta Oficial.

Con información de Eduardo Javier Vega.