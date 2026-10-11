Temblor en Panamá: EEUU despliega recursos, personal especializado y fondos de asistencia; explica el embajador Cabrera

En la zona de operaciones del aeropuerto Panamá Pacífico se ha mantenido la carga e insumos en camiones con agua y alimentos secos.

Estados Unidos destina ayuda humanitaria inicial para las zonas afectadas en Panamá / Heidy Morán

Panamá Pacífico/El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Mariano Cabrera, anunció el despliegue de recursos, personal especializado y fondos de asistencia para atender las emergencias provocadas por las afectaciones recientes en el país tras el terremoto de 7.5 del pasado viernes 9 de octubre.

Tras salir desde Panamá Pacífico con destino a Veraguas, el diplomático verificó la entrega de suministros y coordinó las labores de apoyo logístico en las áreas más golpeadas.

Despliegue aéreo y fondo inicial de $5 millones

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, el diplomático enfatizó el respaldo diplomático y operativo brindado a las autoridades panameñas. Cabrera destacó la puesta a disposición del equipamiento de seguridad reconvertido para tareas de socorro y la asignación de recursos económicos directos.

"Es un inicio, nuestro presidente, el presidente Trump, y Estados Unidos ha puesto a disposición del presidente Molino y su gobierno todos los recursos y personal que tenemos aquí... y que la estamos convirtiendo para ayuda humanitaria", afirmó el embajador Cabrera.

Asimismo, confirmó el monto financiero asignado para hacer frente a la contingencia: "También nuestro gobierno, el presidente Trump, ha autorizado 5 millones de ayuda inicial de ayuda humanitaria", precisó.

En la zona de operaciones del aeropuerto Panamá Pacífico se ha mantenido la carga e insumos en camiones con agua y alimentos secos. Gran parte de estos productos esenciales se transportan mediante helicópteros Chinook y aeronaves coordinadas en conjunto, las cuales ya han trasladado miles de libras de ayuda hacia los puntos críticos en el interior del territorio panameño.

Con información de Heidy Morán.

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