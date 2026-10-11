Temblor en Panamá: Geólogo explica por qué algunas provincias sintieron con mayor fuerza el sismo

La cercanía al epicentro y las condiciones del terreno influyen en los efectos del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.

Ciudad de Panamá./La cercanía al epicentro y las características geológicas del terreno son algunos de los factores que explican por qué ciertas provincias del país resultaron más afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre.

Así lo explicó Eric Chichaco, ingeniero geólogo y especialista en sismología y geociencias, quien señaló que el movimiento telúrico ocurrió a unos 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, cerca de Pitaloza, y a poca profundidad.

El especialista indicó que el sismo estuvo relacionado con el sistema de fallas geológicas de Río Torio-Guanico, caracterizado por movimientos horizontales de desplazamiento lateral.

"El movimiento es parecido al de la falla de San Andrés; es lateral, entonces va a romper carreteras, cerros y estructuras”, explicó el geólogo.

Chichaco explicó que, durante un terremoto, se generan ondas sísmicas que se propagan por el interior de la Tierra y su superficie. Su recorrido y las características de cada zona pueden provocar que el movimiento se perciba con distinta intensidad.

En ese sentido, destacó que Tonosí, por su proximidad al epicentro, experimentó mayores efectos. También señaló que este evento permite estudiar el comportamiento sísmico y las características geológicas de la región.

El experto agregó que existen diferentes métodos para calcular la magnitud de un terremoto y que los valores preliminares pueden variar a medida que los observatorios analizan los datos y determinan las características de la ruptura de la falla.