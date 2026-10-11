Temblor en Panamá: Desalojan antiguo edificio de maternidad del Hospital Santo Tomás tras registrarse vibraciones

La medida preventiva se adoptó tras el sismo registrado en días pasados y la suspensión temporal de los servicios de hemodiálisis.

Ciudad de Panamá/Autoridades del Hospital Santo Tomás ordenaron el desalojo preventivo del antiguo edificio de Maternidad luego de que el personal detectara un incremento en las vibraciones de la estructura tras las réplicas del reciente evento sísmico de 7.5 grados que ocurrió el pasado 9 de octubre.

La decisión se tomó de manera conjunta con el Cuerpo de Bomberos y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), quienes acudieron a la instalación hospitalaria de cinco pisos para realizar las inspecciones correspondientes y garantizar la seguridad de los pacientes y colaboradores.

Evaluación de daños y reubicación de pacientes de hemodiálisis

El director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, explicó los motivos que llevaron a tomar la determinación de evacuar la antigua edificación construida en 1956 y suspender de forma temporal las actividades en esa área.

"Un personal del hospital, que está permanente porque tenemos salas de hospitalizados, notó que había mayor vibración. El personal de ingeniería y arquitectura subió al área y nos informó que era así, y como medida de prevención se decidió evacuar el edificio y suspender los programas de diálisis que se dan en este edificio", declaró Luis Carlos Bravo.

El médico precisó que la medida abarca tanto la atención de los pacientes internados como los tratamientos de la Caja de Seguro Social y del propio hospital.

"Por seguridad, nadie va a entrar del personal de salud ni pacientes. Se evacuaron todos los pacientes del área, se llamó a los bomberos y se llamó al Sinaproc. Ambos vinieron y estuvieron de acuerdo en que era la medida que hacer y que ese edificio no se podía volver a ocupar hasta que tuvieran un estudio más profundo", añadió el director médico.

Como parte de los protocolos de emergencia e inspección, los equipos de respuesta procedieron a apagar los sistemas de aire acondicionado y acordonar el perímetro vehicular para evitar que cualquier vibración externa interfiera con las evaluaciones técnicas.

Respecto al estado de los pacientes evacuados y la continuidad de los servicios de salud, el doctor Luis Carlos Bravo señaló que se están coordinando traslados con la red pública de salud.

"Todavía no hemos terminado de reubicarlos. Los tenemos en un edificio de estacionamiento a un grupo grande de pacientes todavía, porque el hospital está lleno y no tenemos camas disponibles. Entonces estamos haciendo contacto con otros hospitales a ver cómo nos aceptan alguno de estos pacientes", indicó.

Sobre la urgencia de reubicar a quienes requieren tratamiento de hemodiálisis, agregó:

"Junto con el Ministerio de Salud estamos trabajando a ver dónde se va a hacer. Se les notificará, porque mañana tienen que hacerse diálisis un grupo de pacientes, así que estamos de manera urgente buscando cómo hacerla".

Finalmente, sobre las demás instalaciones del complejo hospitalario, las autoridades confirmaron que el resto de los edificios principales, como el área de Especialidades y la Consulta Externa, no registran daños estructurales críticos y mantienen sus operaciones bajo monitoreo constante.

Con información de Darío Fernández.