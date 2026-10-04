Penonomé abre espacio al talento local con primer encuentro de artesanos y emprendedores

La actividad se desarrolló en el parque 8 de Diciembre bajo la coordinación de la Alcaldía de Penonomé.

Provincia de Coclé./Una vez más, el parque 8 de Diciembre de Penonomé fue escenario de un encuentro que reunió a artesanos y emprendedores de distintos distritos de la provincia de Coclé, quienes mostraron sus productos, creatividad y talento.

Durante la jornada se ofreció una variada muestra de emprendimientos, entre ellos repostería, cerveza artesanal, bisutería, plantas y productos elaborados a mano.

María José Thomas, directora de Enlace Comunitario de la Alcaldía de Penonomé, explicó que el objetivo es impulsar la economía local a través de los emprendedores.

Uno de los productos que llamó la atención fue el pan artesanal de masa madre, una propuesta de reciente creación en Penonomé que busca abrirse camino en el mercado local. Abraham Berrío, chef panadero, explicó que su producto no utiliza levadura comercial, sino un proceso de fermentación de entre 48 y 72 horas a base de harina y sal.

También participó Anayelis Arrocha, quien presentó artículos artesanales con motivos patrióticos, de cara a las próximas celebraciones del Mes de la Patria.

“Realizamos trabajos con escamas de pescado y accesorios tembleques. Este tipo de eventos nos ayudan a tener más visitas y ventas que, en mi caso, me ayudan a costear mis estudios universitarios”, manifestó.

La Alcaldía de Penonomé busca que este encuentro se convierta en una actividad periódica durante los próximos meses, con el propósito de brindar a más emprendedores la oportunidad de dar a conocer y comercializar sus productos.

Con información de Nathali Reyes.