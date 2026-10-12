Joven lucha por su vida en el Hospital Santo Tomás tras caerle una pared encima durante el terremoto en Macaracas

El sábado 10 de octubre fue sometida a una cirugía en la cabeza. Aunque sus familiares recibieron información de que la intervención salió bien, todavía esperan conocer cómo evoluciona. Ana explicó que Suribet responde a los medicamentos, pero aún no ha reaccionado y permanece intubada, con edema.

Ciudad de Panamá/Suribet Cortez lucha por su vida en el Hospital Santo Tomás, luego de quedar atrapada bajo los escombros de una vivienda durante el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado viernes 9 de octubre.

La joven sufrió golpes en la cabeza y fue sometida a una cirugía; sin embargo, permanece intubada y su familia espera noticias sobre su evolución.

Ana, tía de Suribet, relató que la joven se encontraba en la casa de su madre, en el sector de Pájaro de Macaracas, en la provincia de Los Santos, cuando ocurrió el movimiento telúrico. La vivienda quedó completamente destruida y una pared cayó sobre ella. Debido a que tiene dificultades para caminar, no pudo ponerse a salvo y quedó bajo los escombros.

"Bueno, ella estaba en la casa de mi hermana, donde mi hermana perdió la casa por completo. Mi hermana trató de sacarla, pero por sacar a mi mamá, cuando fue a sacarla a ella, como no puede caminar bien, a ella le cayó una pared encima, quedó bajo los escombros", relató.

Su madre y varios vecinos lograron rescatarla utilizando palos y los recursos que tenían a su alcance. Luego fue trasladada al hospital de Macaracas y posteriormente al Hospital de Las Tablas, donde, según contó su tía, la familia recibió un pronóstico poco alentador. Debido a la gravedad de su condición, la joven fue trasladada por vía aérea a la ciudad de Panamá.

El sábado 10 de octubre fue sometida a una cirugía en la cabeza. Aunque sus familiares recibieron información de que la intervención salió bien, todavía esperan conocer cómo evoluciona. Ana explicó que Suribet responde a los medicamentos, pero aún no ha reaccionado y permanece intubada, con edema.

La tragedia también alcanzó a la madre de Ana, una adulta mayor con discapacidad a quien le amputaron una pierna y que utiliza silla de ruedas. Durante el terremoto, mientras intentaban ponerla a salvo, cayó de la silla y una viga le golpeó el brazo izquierdo, provocándole fracturas. Tras una primera intervención en el Hospital de Las Tablas, se preparaba para una nueva cirugía.

"Mi mamá por ahora está estable", comentó Ana.

Mientras su madre se encuentra estable, la principal preocupación de Ana es la evolución de Suribet, cuya condición mantiene a la familia en medio de la incertidumbre. Ambas resultaron heridas durante el terremoto que afectó a su comunidad, donde la familia también perdió su vivienda.

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