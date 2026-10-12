Temblor en Panamá: Restablecen suministro eléctrico en varias comunidades afectadas de Veraguas y Azuero

Icaza señaló que los trabajos continuarán hasta lograr el restablecimiento total del suministro en las zonas afectadas.

El suministro eléctrico fue restablecido en las comunidades de Mariato, Torio y Quebro, así como en Cañas y Tonosí, luego de las afectaciones provocadas por el sismo de magnitud 7.5 registrado en Panamá el viernes 9 de octubre.

El ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que el servicio fue recuperado en estas localidades, mientras continúan los trabajos para restablecer el suministro en otras comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

De acuerdo con el funcionario, los equipos mantienen las labores de recuperación en Guánico, Búcaro y Cambutal, además de otras comunidades que aún esperan la normalización del servicio eléctrico.

Icaza señaló que los trabajos continuarán hasta lograr el restablecimiento total del suministro en las zonas afectadas.

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Viviendas

Este lunes, Icaza también informó que el último balance contabiliza aproximadamente 1,250 viviendas afectadas y más de 600 escuelas con algún grado de daño. Además, se han identificado 21 centros de salud afectados y cerca de 16 puentes con daños.

Durante una entrevista, Icaza explicó que las cifras corresponden a evaluaciones preliminares y podrían aumentar conforme avancen las inspecciones en las comunidades afectadas.

El funcionario detalló que, durante los recorridos realizados junto al presidente de la República, se visitaron sectores de Guararé, Tonosí, Isla Cañas, Cambutal, Búcaro y Mariato, además de Santiago, Chitré y Ocú.

Icaza indicó que una de las prioridades del Gobierno es comenzar esta semana con la remoción de escombros, el traslado de materiales y la construcción de las primeras viviendas para las familias que perdieron sus casas.

El secretario de Metas señaló que el Ministerio de Vivienda continúa con el levantamiento de información para determinar cuáles inmuebles necesitan reparaciones y cuáles deben reconstruirse por completo.

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